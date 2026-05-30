Si no te convence el ID.Polo pero quieres un coche pequeño, con hibridación y que gasta poco, la mejor opción es de BYD

El modelo que faltaba para llenar el vacío en la gama de BYD. El Dolphin Surf como propuesta de entrada y respuesta al segmento A, el Dolphin como compacto para el convocante segmento C y, ahora, el punto medio. Desde la marca china, y en específico mediante la declaración de su vicepresidenta ejecutiva, se ha dejado clara la importancia de un lanzamiento como el del nuevo BYD Dolphin G DM-i, que, como su nombre indica, no es un 100 % eléctrico.

“El segmento B en Europa es uno de los más importantes del mercado”, recordó Stella Li, sin descubrir la pólvora, pero acentuando la necesidad de colocar en el mercado un utilitario urbano. Es, ante todo, la solución para quienes buscan este tipo de coche, asequible como un Polo, con dimensiones contenidas –apenas por encima de los cuatro metros de longitud, 4,16 para ser preciso– y propulsión híbrida.

BYD Dolphin G | BYD

Hoy, la tendencia marca en este segmento una hegemonía de electrificación ligera. Los mild-hybrid –o los híbridos eléctricos en casos como los de Toyota– mandan cuando de urbanos se trata. De manera tal que este nuevo vehículo no solo representa una novedad para la propia BYD por ser un enchufable, sino también sienta precedentes para la industria en general y las prioridades en el continente.

Nuevo BYD Dolphin G DM-i: un Polo chino entre certezas y especulaciones, ¿cuándo llega a España?

De momento, las certezas se cuentan con los dedos de una mano. Una está vinculada a su eficiencia: la marca dio a conocer que homologará una autonomía total de más de 1.000 kilómetros combinando su batería eléctrica al tope de su capacidad con su motor de combustión y el tanque de combustible lleno. Se ha confirmado también que a finales de junio se pondrán en marcha las primeras entregas en España, por lo cual el inicio de las ventas está al caer: sin fecha anunciada, el nuevo G DM-i abrirá su comercialización en las semanas venideras.

BYD Dolphin G | BYD

Así como su precio, a ubicarse en la base de los 25.000 euros, el resto de las especificaciones técnicas acabará con las especulaciones en los próximos días. A la espera, es probable que comparta configuración mecánica con la versión PHEV delpopular B-SUV Atto 2 y salga a las calles con potencias de hasta 212 CV y autonomías eléctricas de hasta 90 kilómetros.

He aquí, en definitiva, la bienvenida al BYD Dolphin G DM-i, un Polo chino que hasta al nuevo eléctrico alemán se parece, solo que para conductores de híbridos enchufables.