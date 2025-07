¿Buscas un coche eléctrico a buen precio para tus desplazamientos diarios? Lo nuevo de BYD podría ser la solución

No todo el mundo necesita un coche eléctrico con 500 caballos o pantallas del tamaño de una televisión. La mayoría de la gente busca algo mucho más sencillo: un coche fiable, con autonomía suficiente, que no les vacíe la cuenta del banco. El nuevo BYD Dolphin Surf entra justo ahí. Por menos de 20.000 euros sin ayudas (desde 11.780 € con el Plan Moves III), este compacto eléctrico se posiciona como uno de los candidatos más sensatos para quienes buscan dar el salto a lo eléctrico sin hipotecarse.

BYD, la marca china que está conquistando Europa a base de lógica y producto, ha afinado bien el tiro con este Dolphin Surf. No pretende ser un coche premium ni emocionar a nadie al volante, pero sí responde a lo que muchos usuarios necesitan en su día a día. En un momento en que hasta los utilitarios eléctricos parecen de lujo por precio, el Dolphin Surf llega con una oferta clara: tres versiones bien diferenciadas, una tecnología madura y una autonomía que cumple sin milagros.

Desde luego, no es un coche que vaya a levantar pasiones en los foros de los aficionados más puristas. Pero si alguien te preguntase con un presupuesto realista, si este BYD es recomendable, la respuesta sería un sí bastante contundente. Porque, para lo que cuesta, lo tiene casi todo.

Una gama sencilla, pensada para que no te líes

El Dolphin Surf se vende en tres versiones: Active, Boost y Comfort. La primera es la más básica, con 88 CV, una batería de 30 kWh y hasta 220 km de autonomía WLTP. Cifra optimista, sí, pero aún recortando en uso real sigue siendo suficiente para moverse en ciudad y alrededores sin estar pendiente del cargador. Ojo, que ya viene con control de crucero adaptativo, pantalla rotativa de 10,1", llantas de 15 pulgadas y sensores traseros.

La versión Boost sube un peldaño muy razonable. Mantiene los 88 CV, pero monta una batería de 43,2 kWh que alarga la autonomía hasta unos prometedores 322 km WLTP. También suma equipamiento útil como climatizador automático, sensores delanteros, retrovisores eléctricos abatibles, sensor de lluvia y llantas de 16”. Por unos 4.000 € más, puede merecer mucho la pena si haces trayectos más largos.

Por último, el Comfort es el más completo, con 156 CV y 220 Nm, lo que baja el 0 a 100 a 9,1 segundos. Mantiene la batería de 43,2 kWh y una autonomía de 322 km WLTP, probablemente por el extra de potencia. Añade detalles como cámara 360º, cargador inalámbrico, cristales traseros oscurecidos y más ayudas a la conducción, que lo convierten en un coche bastante redondo para su precio.

Tecnología, diseño y sentido común por bandera

A diferencia de muchos eléctricos de bajo coste, el Dolphin Surf no da la sensación de ser un coche barato. El diseño exterior es moderno, con toques juveniles, y está disponible en colores que no aburren, como el Ice Blue o el Lime Green. Por dentro no hay lujos, pero sí soluciones inteligentes: pantalla rotativa, conectividad completa con el móvil, buenos ajustes y ayudas electrónicas que hacen la conducción más relajada.

El sistema de carga también está bien resuelto. La versión más modesta acepta carga rápida a 65 kW, mientras que las otras dos lo hacen a 85 kW, lo que permite recuperar una buena parte de la batería en unos 30 minutos. No es récord, pero es suficiente para la mayoría de situaciones cotidianas. En cuanto a seguridad, no hay grandes titulares, pero viene con ESP, control de tracción, alerta de colisión y mantenimiento de carril.

Además, BYD ha querido rematar con una oferta de lanzamiento válida hasta el 31 de mayo: financiación al 0% TIN con CA Auto Bank y cargador doméstico gratuito para las primeras 500 unidades. Un empujón interesante para quien esté dudando entre este Dolphin y un eléctrico europeo más caro y con menos autonomía.

Un coche eléctrico que no intenta ser otra cosa

El BYD Dolphin Surf no viene a reinventar la rueda. Pero sí demuestra que se pueden hacer coches eléctricos lógicos, bien equipados y a un precio realista. No tiene el badge de una marca europea ni prestaciones deportivas, pero lo compensa con autonomía realista, equipamiento útil y una relación calidad-precio que deja en evidencia a muchos de sus rivales.

Para alguien que busca un segundo coche, o incluso el primero si no necesita hacer grandes viajes cada semana, el Dolphin Surf es una de las mejores opciones hoy en día. Porque no todos los eléctricos tienen que costar 40.000 euros ni venir con pantallas absurdas. A veces, lo que funciona es lo sencillo, si está bien hecho.