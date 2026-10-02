Volkswagen mata dos de sus coches eléctricos para convertir su SUV superventas en eléctrico: el nuevo ID. Tiguan llega en 2027

Volkswagen está cambiando por completo su estrategia con los coches eléctricos. Después de años utilizando nombres como ID.3, ID.4 o ID.5, la marca alemana ha decidido aprovechar algunos de sus nombres más conocidos para sus próximos eléctricos. Ya lo hemos visto con el Volkswagen ID. Polo y ahora le llega el turno a uno de sus coches más importantes.

El nuevo Volkswagen ID. Tiguan será presentado oficialmente a comienzos de octubre y llegará al mercado europeo a principios de 2027. No será simplemente un Tiguan convencional al que Volkswagen haya cambiado el motor de gasolina por uno eléctrico, sino un modelo desarrollado específicamente como coche eléctrico que recogerá el testigo de dos modelos actuales.

Volkswagen ID.4 | Centímetros Cúbicos

El Volkswagen ID. Tiguan sustituirá a los ID.4 e ID.5

Volkswagen ha confirmado que el ID. Tiguan asumirá el papel que hasta ahora ocupaban los Volkswagen ID.4 e ID.5. Es decir, la marca simplificará su catálogo y concentrará en un solo nombre buena parte de su oferta eléctrica dentro de este segmento.

El movimiento también supone abandonar progresivamente aquella estrategia con la que Volkswagen quiso construir una familia eléctrica completamente diferenciada de sus coches tradicionales. En lugar de crear nombres nuevos, sus próximos eléctricos aprovecharán denominaciones que los conductores llevan décadas reconociendo.

El mejor ejemplo es precisamente el Tiguan. El SUV alemán se ha convertido en uno de los grandes pilares comerciales de Volkswagen y lleva casi dos décadas en el mercado. La propia compañía destaca que ya ha producido más de ocho millones de unidades de las diferentes generaciones del modelo.

Eso sí, que exista un Tiguan eléctrico no significa que desaparezca el actual. Volkswagen seguirá vendiendo simultáneamente el Tiguan con motores de combustión e híbridos. De esta forma, dentro de los concesionarios convivirán el Tiguan tradicional y el nuevo ID. Tiguan completamente eléctrico.

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Un SUV eléctrico completamente nuevo

Aunque Volkswagen todavía mantiene camufladas las unidades de desarrollo, ya ha publicado las primeras imágenes oficiales. La marca asegura que estamos ante un coche de diseño completamente nuevo y que visualmente ofrecerá incluso la presencia de un vehículo perteneciente a un segmento superior.

También debería servir para corregir algunos de los aspectos más criticados de la primera generación de eléctricos ID. Volkswagen ya ha demostrado con sus últimos lanzamientos que quiere recuperar una utilización más sencilla del habitáculo, incluyendo más controles físicos para las funciones importantes y reduciendo la dependencia de las pantallas para determinadas operaciones.

Por ahora Volkswagen no ha detallado las baterías, potencias o autonomías del nuevo SUV, por lo que habrá que esperar a su presentación definitiva de octubre para conocer su gama. Lo que sí sabemos es que llegará a los concesionarios a principios de 2027.

Y probablemente lo más importante no sea siquiera su tecnología, sino su nombre. Volkswagen parece haber llegado a la conclusión de que resulta mucho más sencillo vender un Tiguan eléctrico que explicar a millones de compradores qué lugar ocupa un ID.4 dentro de su gama. Por eso, después del Polo y el Cross, otro de los nombres históricos de Volkswagen pasa definitivamente a formar parte de la familia eléctrica.