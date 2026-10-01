El Dacia Sandero de Fiat ya está aquí: un coche de 4 metros, 5 plazas y motor gasolina por menos de 15.000 euros

Durante años, el Dacia Sandero ha demostrado que todavía hay un enorme mercado para los coches sencillos, espaciosos y, sobre todo, baratos. Y Fiat parece dispuesta a recuperar precisamente esa receta. El Grande Panda ya tiene una versión de gasolina que prescinde de la electrificación y reduce su precio hasta los 14.950 euros con las condiciones promocionales de la marca.

No es casualidad. Fiat ha construido un coche que por dimensiones, planteamiento y precio apunta directamente hacia uno de los territorios en los que Dacia ha conseguido hacerse especialmente fuerte. El Grande Panda mide únicamente 3,99 metros de longitud, pero dispone de cinco puertas, cinco plazas y un interior pensado para aprovechar al máximo el espacio disponible.

Fiat Grande Panda | Fiat

100 CV y cambio manual: la receta más sencilla

La gran diferencia respecto a las versiones que ya conocíamos está bajo el capó. Fiat ofrece ahora un motor 1.2 turbo de tres cilindros con 100 CV y 205 Nm de par, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. No hay batería de 48 voltios ni cambio automático electrificado: es una mecánica de gasolina convencional con sistema Start&Stop.

Es precisamente esa sencillez la que permite atacar el precio. El Grande Panda también está disponible como híbrido y eléctrico, pero esta nueva alternativa se dirige al comprador que simplemente quiere un coche nuevo, relativamente espacioso y económico sin pagar el sobrecoste de una mecánica electrificada.

Y aunque sus 3,99 metros lo mantienen claramente dentro del segmento B, el aprovechamiento interior es uno de sus principales argumentos. Fiat anuncia cinco plazas y un maletero de hasta 412 litros para esta versión, una cifra especialmente interesante teniendo en cuenta su tamaño exterior.

Fiat Grande Panda | Fiat

Menos de 15.000 euros, aunque hay letra pequeña

El otro gran argumento está en el precio. Fiat anuncia el Grande Panda POP gasolina por 14.950 euros financiando, lo que lo coloca en esa cada vez más reducida categoría de coches nuevos que todavía pueden anunciarse por debajo de la barrera de los 15.000 euros.

Eso sí, conviene distinguir entre el precio promocionado y lo que cuesta sin financiación. Según las condiciones publicadas por Fiat, esos 14.950 euros requieren financiar el vehículo mediante Stellantis Financial Services. El precio al contado es de 15.900 euros.

Aun con ese matiz, sigue siendo una cifra muy contenida para el mercado actual y explica perfectamente cuál es el objetivo de esta versión: convertir al Grande Panda en una alternativa real a modelos como el Dacia Sandero, en lugar de competir únicamente entre urbanos electrificados más caros.

Este invento de Fiat para abaratar el Grande Panda debería ser imitado por todos los demás fabricantes en sus modelos low-cost: es mucho mejor que los tapacubos | Fiat Grande Panda

De hecho, Fiat lleva tiempo dando señales de querer recuperar el concepto de coche popular. El propio Grande Panda ya había demostrado que la marca quería abaratar costes recurriendo a soluciones sencillas, incluso recuperando recursos tan tradicionales como las llantas de acero.

Ahora esa filosofía llega también al motor. Y en un mercado en el que superar los 20.000 euros se ha convertido en algo habitual incluso entre coches pequeños, un gasolina de 100 CV, cinco plazas y cuatro metros por alrededor de 15.000 euros empieza a parecer casi una rareza.