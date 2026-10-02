UN SCOOTER EN LIDL
Lidl ya no solo brilla por sus herramientas en oferta: ahora ya tiene hasta vehículos, y a precios brutales
Lidl amplía su peculiar catálogo con un scooter de 125 cc por menos de 3.500 euros, con ABS, control de tracción, puños calefactables y hasta 540 km de autonomía.
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Entrar en Lidl buscando un taladro, una batería o alguna de esas herramientas que periódicamente revolucionan su pasillo central y acabar comprando una moto parece una broma. Pero no lo es. Lidl ya ha empezado a vender vehículos de dos ruedas y, después de sorprender con una moto trail de 125 cc, ahora suma un scooter bastante más equipado.
Se llama Prike XDV 125 y probablemente lo más llamativo no sea siquiera que puedas comprarlo a través de Lidl, sino todo lo que ofrece por 3.424 euros. La mala noticia para los españoles es que, por ahora, está disponible en mercados como Alemania y Lidl España todavía no ha anunciado su llegada a nuestro país.
Por menos de 3.500 euros viene cargado de equipamiento
La nueva incorporación al catálogo de Lidl es un scooter de 125 centímetros cúbicos con una estética bastante aventurera, siguiendo esa moda crossover que ha llegado también al mundo de los scooter.
Utiliza un motor monocilíndrico de cuatro tiempos que desarrolla 11,4 CV y permite superar los 95 km/h. No son unas prestaciones pensadas para viajar a gran velocidad, pero sí encajan perfectamente con el uso urbano y periurbano al que está destinado un vehículo de estas características.
Lo interesante empieza cuando repasamos el equipamiento. Porque dispone de ABS, control de tracción, arranque sin llave, iluminación LED, control de presión de los neumáticos, Bluetooth, toma USB y una pantalla TFT.
Incluso cuenta con puños calefactables, un elemento que no siempre encontramos de serie en motos bastante más caras y que puede marcar una diferencia importante durante los meses de invierno.
Es precisamente una filosofía parecida a la que ya hemos visto en algunas motos de 125 cc muy equipadas que se comercializan en España: competir no únicamente con un precio ajustado, sino ofreciendo una dotación que hace unos años habría sido propia de modelos superiores.
Hasta 540 kilómetros de autonomía
Otra cifra bastante sorprendente es la autonomía. El Prike XDV 125 cuenta con un depósito de combustible de 13,5 litros y anuncia un consumo aproximado de 2,5 litros cada 100 kilómetros.
Sobre el papel, eso permitiría recorrer alrededor de 540 kilómetros con un depósito. Evidentemente, la cifra real dependerá del tipo de conducción, pero sigue siendo una capacidad considerable para un scooter de 125 cc.
Su peso en orden de marcha es de 156 kg, por lo que tampoco estamos ante el típico scooter urbano ultraligero. La carrocería, la posición de conducción y su planteamiento intentan acercarlo visualmente al concepto de una moto trail, aunque manteniendo la comodidad de una transmisión automática.
Este tipo de scooter crossover tampoco es completamente nuevo. En España ya hemos visto alternativas como el SYM ADX 125, también equipado con ABS y control de tracción, aunque con un precio notablemente superior.
Lidl ya había empezado vendiendo una trail de 2.999 euros
El XDV 125 no es un experimento completamente aislado. Lidl ya sorprendió recientemente incluyendo en su catálogo alemán la Prike PXA Adventure, una moto trail de 125 cc que se vendía por apenas 2.999 euros.
Aquella moto ofrecía 10 CV, cambio manual de seis velocidades, un enorme depósito de 15,5 litros y una autonomía teórica superior a los 600 kilómetros. Era un producto bastante sencillo y, de hecho, utilizaba frenada combinada CBS en lugar de ABS.
El nuevo scooter es unos cientos de euros más caro, pero también está mucho mejor equipado.
El problema: todavía no podemos comprarla en Lidl España
Antes de salir corriendo hacia el supermercado conviene aclarar el punto fundamental. Estas motos forman parte actualmente del catálogo de Lidl Alemania. No consta que Lidl España comercialice el Prike XDV 125 ni que haya anunciado oficialmente que vaya a hacerlo.
El precio alemán es de 3.424 euros, a los que se añaden 39,95 euros de transporte. Además, los costes asociados a su matriculación podrían no estar incluidos.
Aun así, que una cadena de supermercados como Lidl haya pasado de vender herramientas, compresores o accesorios para el coche a incluir directamente motos completas de 125 cc en su tienda online resulta bastante significativo.
Y viendo que su nueva propuesta ofrece ABS, control de tracción, TFT, Bluetooth, arranque sin llave y puños calefactables por menos de 3.500 euros, no sería nada extraño que más de uno estuviera esperando que Lidl decida repetir la jugada algún día en España.
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