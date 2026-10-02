No solo fabricamos los coches de otros: así es el nuevo eléctrico español de 18.000 euros que sale de Guadalajara

España es una potencia europea en fabricación de automóviles, aunque casi siempre hablamos de coches de marcas extranjeras. De nuestras fábricas salen modelos de Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, Ford o Stellantis. Pero también hay proyectos que quieren demostrar que aquí podemos desarrollar y fabricar nuestros propios coches.

Uno de los más interesantes es el Liux BIG, un pequeño eléctrico de una compañía española que prepara su estreno internacional en el Salón del Automóvil de París y que, si se cumplen los planes, llegará al mercado durante el primer semestre de 2027 por menos de 18.000 euros.

Un coche español que se fabrica en Guadalajara

Y cuando hablamos de un proyecto español no nos referimos simplemente a colocar una insignia nacional sobre un coche desarrollado en otro país. Liux asegura que el BIG ha sido diseñado y desarrollado en España, mientras que el ensamblaje final se realizará en su fábrica de Azuqueca de Henares, Guadalajara.

La compañía cuenta además con instalaciones destinadas a ingeniería, desarrollo y producción de componentes, con una apuesta especialmente llamativa por los materiales de origen natural.

De hecho, puedes conocer más sobre los planes de Liux para fabricar coches en Guadalajara, porque el objetivo de la empresa pasa por aumentar progresivamente su capacidad productiva durante los próximos años.

LIUX BIG | LIUX

Es diminuto, pero promete hasta 270 kilómetros de autonomía

El nombre BIG puede llevar a engaño porque estamos ante un coche realmente pequeño. Tiene 2,7 metros de longitud, dos plazas y está homologado dentro de la categoría L7e, por lo que no juega exactamente en la misma liga que un turismo convencional.

Precisamente ahí está una de sus claves. En lugar de intentar hacer un utilitario eléctrico tradicional, Liux ha desarrollado un vehículo muy ligero específicamente pensado para ciudad. Su peso, incluyendo la batería, ronda los 648 kg.

Habrá dos configuraciones de batería. La primera tendrá 15 kWh y permitirá recorrer alrededor de 215 kilómetros, mientras que la segunda alcanzará los 20 kWh y unos 270 kilómetros de autonomía.

Son cifras especialmente llamativas teniendo en cuenta el pequeño tamaño de sus baterías. Liux habla de un consumo aproximado de 6,7 kWh/100 km, muy inferior al habitual en un turismo eléctrico convencional.

Liux BIG | EP

No necesita una batería enorme para moverse por ciudad

La filosofía del BIG es justamente la contraria a la que hemos visto durante los últimos años en muchos eléctricos. En vez de recurrir a baterías enormes para conseguir autonomías muy elevadas, intenta reducir al máximo el peso y el consumo.

Su cargador embarcado es de 3,3 kW, de manera que tampoco necesita una instalación especialmente potente para recuperar energía. Liux señala que puede pasar aproximadamente del 20 al 80% de batería en menos de tres horas utilizando una toma doméstica adecuada.

Sobre el papel, por tanto, encaja más como segundo coche, vehículo urbano o solución para desplazamientos diarios cortos que como automóvil pensado para realizar grandes viajes.

Fibra de lino para conseguir un eléctrico mucho más ligero

Otra de las peculiaridades del proyecto está en los materiales. Liux ha apostado por biocomposites fabricados con fibra de lino para determinadas partes de la estructura y la carrocería.

El objetivo es reducir peso y también simplificar el impacto asociado a la fabricación. Según los datos que maneja la compañía, esta solución permite conseguir importantes reducciones de peso frente a determinadas piezas equivalentes fabricadas con materiales tradicionales.

Además, Liux no pretende esconder completamente este material. Algunas superficies pueden quedar visibles en el habitáculo y convertirse también en parte del diseño del coche.

Liux BIG | Liux

Hasta 47 CV y 90 km/h de velocidad máxima

El motor eléctrico puede entregar alrededor de 35 kW, equivalentes a unos 47 CV, mientras que la velocidad máxima se sitúa en aproximadamente 90 km/h.

No son cifras espectaculares, pero tampoco pretenden serlo. Al tratarse de un vehículo L7e diseñado principalmente para entornos urbanos y metropolitanos, la prioridad está en consumir poco, ocupar poco espacio y mantener contenido el precio.

Eso también permite entender mejor su planteamiento frente a los coches nuevos cada vez más caros que encontramos en el mercado español

Menos de 18.000 euros antes de ayudas

Y aquí está probablemente el dato más importante. Liux mantiene el objetivo de que el BIG pueda comprarse por menos de 18.000 euros antes de aplicar posibles ayudas públicas.

Eso sí, hay que poner esa cifra en contexto. El BIG no es un turismo convencional de cinco plazas, sino un biplaza perteneciente a la categoría L7e. Por eso su precio no debería compararse directamente con el de un utilitario eléctrico tradicional.

Aun así, su propuesta resulta interesante porque intenta atacar precisamente uno de los principales problemas del coche eléctrico: el precio. En lugar de añadir cada vez más batería, potencia y equipamiento, Liux ha optado por hacer un vehículo mucho más sencillo y ligero.

LIUX BIG | LIUX

2027 será el año clave para Liux

El próximo gran escaparate del BIG será el Salón del Automóvil de París. Después llegará la parte verdaderamente complicada: transformar un proyecto prometedor en un coche producido en serie y entregado a clientes.

Los planes actuales pasan por comenzar su comercialización durante 2027, con España entre sus primeros mercados. Será entonces cuando podamos comprobar si este pequeño eléctrico fabricado en Guadalajara consigue hacerse un hueco entre quienes buscan un coche eminentemente urbano y, sobre todo, relativamente asequible.