El director general de Tráfico, Pere Navarro, confirma cuándo caduca la baliza V16

La baliza V-16 obligatoria sigue generando más dudas de las que la DGT esperaba. Y una de las más repetidas en las últimas semanas tiene que ver con algo que muchos conductores acaban de descubrir: sí, estas luces “caducan”. O al menos, en parte.

El propio director general de Tráfico, Pere Navarro, tuvo que salir al paso de la polémica este lunes en el Congreso. “Dicen que la V-16 caduca. No caduca”, aseguró Navarro durante su comparecencia.

Aunque inmediatamente después matizó la frase: “Caduca a los 11 años, que es cuando acaba la SIM que lleva dentro”.

Balizas luminosas V16 homologadas | DGT

Y precisamente ahí está una de las claves del debate. Porque muchos conductores habían comprado las balizas convencidos de que servirían indefinidamente, cuando en realidad las homologadas necesitan conectividad obligatoria con la plataforma DGT 3.0 y esa conexión depende de una tarjeta integrada con fecha límite.

La explicación técnica no ha evitado que crezca la sensación de incertidumbre alrededor de un dispositivo que la DGT lleva años promocionando como el relevo de los triángulos.

Según reconoció el propio Navarro, las ventas se han estancado en parte por la confusión generada en torno a la obligatoriedad, las homologaciones válidas y las denuncias presentadas contra el sistema.

Mientras tanto, la DGT intenta relanzar el dispositivo antes de la operación salida de verano insistiendo en su principal argumento: evitar que los conductores tengan que bajarse del coche en plena carretera.

Luz V16 | Help Flash

Y ahí es donde Tráfico cree tener ganada la batalla. Navarro defendió que frente a los triángulos “todo son ventajas”: no hay que caminar por el arcén, la señal tiene iluminación y además está conectada para comunicar automáticamente la incidencia.

De hecho, el director de la DGT aseguró que reciben unas 2.500 conexiones diarias de balizas activadas. También relató la carta de una persona con discapacidad que agradecía poder señalizar una avería sin salir del vehículo.

Pero las críticas no llegan solo desde la oposición política. Algunos conductores cuestionan la visibilidad real de estas luces en determinadas circunstancias, especialmente en carreteras secundarias o zonas rurales con poca cobertura móvil.

Aun así, en la DGT insisten en que no habrá marcha atrás. “La baliza ha venido para quedarse”, zanjó Navarro.