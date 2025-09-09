Así funcionaba la banda de falsos mecánicos que estafaba a personas mayores en Madrid y Andalucía

La Policía Nacional ha desarticulado una banda especializada en la estafa del 'falso mecánico', cuyos miembros seleccionaban a personas de edad en Parla que se encontraban circulando con suvehículo, les hacían creer que tenían un problema mecánico en una rueda y se ofrecían a prestarles sus servicios como mecánicos.

Tras establecer un dispositivo especial para la localización de estos varones, se procedió a la detención in fraganti de uno de ellos cuando intentaba estafar a un octogenario. Tras una rápidas gestiones de investigación se procedió al arresto de los otros dos integrantes del grupo apenas una hora después, cuando intentaban abandonar su alojamiento apresuradamente.

Denuncias de los afectados

La investigación comenzó en del mes de agosto, tras recibir varias denuncias de personas que manifestaban haber sido estafados por personas que se hacían pasar por mecánicos. Los denunciantes relataban que mientras se encontraban circulando con su vehículo, fueron alertados por dos varones que les indicaban que parasen sus automóviles por tener algún tipo de problema mecánico en una de sus ruedas.

Una vez detenido el coche entraba en acción el supuesto mecánico ataviado con un mono de trabajo. Una vez habían logrado convencer al conductor para que detuviese su vehículo, entraba en escena el tercer miembro, haciéndose pasar por mecánico, y se ofrecía a reparar la avería.

Para ello solicitaba la presencia de otro varón que acudía al lugar con una pieza de repuesto y entre ambos realizaban diferentes maniobras para hacerles creer que estaban llevando a cabo la supuesta reparación. Una vez habían finalizado con el arreglo, les solicitaban ente 6.000 y 9.000 euros por el trabajo, llegando a acompañar a las víctimas a entidades financieras próximas para que realizasen los reintegros, facilitándoles incluso una factura por el pago.

Dispositivo especial

Una vez avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron relacionar cinco hechos perpetrados en la localidad de Parla y dos más en Almería.

Por todo ello, se estableció un dispositivo especial de localización que culminó el pasado día 20 deagosto con la detención in fraganti de un varón en la localidad de Parla, cuando se encontraba realizando una supuesta reparación fraudulenta.

Este individuo estaba intentando llevar a cabo la estafa junto a dos cómplices, que huyeron del lugar al percatarse de la presencia policial.

Tras unas rápidas gestiones de investigación, estas dos personas que habían huido, fueron arrestadas una hora después, cuando trataban de abandonar apresuradamente el lugar en el que se alojaban. Se trataba de los dos cómplices, un hombre y una mujer, que habían advertido al conductor del vehículo de la supuesta avería.

Una vez efectuado el registro en el vehículo en el que trataban de huir, se localizaron numerosos objetos con los que realizaban las estafas, tales como herramientas, piezas de repuesto, monos de mecánico, así como un importante número de etiquetas autentificadoras de diferentes marcas de coches, que utilizaban para dar apariencia de oficiales a las supuestas piezas de repuesto y dinero en efectivo.

Por tales hechos, se procedió a la detención de estas tres personas, como presunto responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y contra la seguridad vial. Tras su paso a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso e prisión.