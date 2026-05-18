¿Sabes dónde está el radar que más te vigila? 32 kilómetros de control de velocidad

¿Sabías que hay radares que te vigilan durante más de 30 kilómetros seguidos? No son los típicos dispositivos fijos que ves en el arcén. Hablamos de los radares de tramo más largos de España.

¿Sabes dónde está el radar que más te vigila en todo el país? Existe un tramo en Palencia, en la carretera CL-615 en sentido creciente, donde un radar controla tu velocidad media durante casi 33 kilómetros. ¡Exactamente 32.895 metros sin poder despistarte! Y no es el único, porque en la misma carretera hay otro de 23 kilómetros.

El sistema es implacable: un ordenador registra cuándo entras y cuándo sales del tramo. Calcula tu velocidad media en todo el recorrido y, si te has pasado, la multa te llega de forma automática. La lista de los más largos incluye también la CL-613 en Palencia con 17 kilómetros y la N-430 en Albacete con 16 kilómetros. Incluso en Madrid, en la N-320, hay casi 12 kilómetros de control ininterrumpido.

Tráfico prefiere estos sistemas porque los considera más justos que los radares fijos. No basta con frenar justo delante de la cámara; aquí cuenta cómo conduces durante todo el trayecto. Así que ya lo sabes: si ves la señal de radar de tramo, prepárate para mantener el ritmo durante mucho tiempo.