El Honda NSX está de vuelta, aunque no desde Honda sino gracias a los italianos

Posteos con una simple misión: no olvidar. Porque este coche no es un lanzamiento de última hora, pero sí una publicación de último momento de parte de Pininfarina, que ha procedido con criterio y el sentir de la comunidad nostálgica en la mano. El Honda NSX de primera generación no necesita presentación. Sí, tal vez, esta reinterpretación italiana.

“Partiendo de un estudio histórico del legado del NSX, el proyecto reinterpreta tonalidades icónicas como el Rojo Pastel y el Blanco mediante materiales, tecnologías y acabados superficiales contemporáneos”, explica el reconocido estudio de diseño en sus redes oficiales sobre la creación del JAS Tensei. Y es cierto que allí vemos los dos históricos acabados –el blanco y el rojo, y ambos con el techo negro en contraste–, pero esta visión moderna agrega apariencias inéditas.

Honda NSX Jas Tensei | JAS

Colores nuevos, pero sobre todo tratamientos de época. Cuando el NSX original debutó en el mercado entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa, la fibra de carbono todavía se estaba estableciendo. A menudo, hoy vemos al ligero material cubriendo carrocerías como si fuera una capa de pintura más. Es la fibra de carbono expuesta y este proyecto cuenta con una versión de este estilo.

Un restomod que respeta hasta la mecánica del NSX

Es el renacer del legendario deportivo japonés y lo es hasta en el nombre, pues Tensei significa renacimiento en la lengua madre. No obstante, insisto, esta es una creación cien por ciento italiana. Un biplaza diseñado por Pininfarina y fabricado por JAS Motorsport. Eso sí: el legado se respeta. Aquí, nada de revivalseléctricos. El corazón no se negocia y se hereda el principio mecánico. Como en su tiempo lo llevó el NSX y con él forjó prestigio, el Tensei se equipa con el V6 de tres litros.

Honda NSX Jas Tensei | JAS

La caja manual tampoco se toca. Menos aún la posición: el restomod apuesta también por un seis cilindros atmosférico central. Molduras redefinidas acorde a la época. También las llantas en forma de estrella y el concepto de diseño todo.

El JAS Tensei es, precisamente, toda una estrella. Sin ir más lejos, estuvo presente en la última Semana del Diseño de Milán de finales de abril. De más está decir que no se trata de un biplaza de producción en serie, sino de una realización artesanal de fabricación extremadamente limitada en la propia capital de la moda italiana.