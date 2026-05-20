Diseñado por un español, regresa al mercado uno de los mitos de Alfa Romeo, pero solo se venderán 33 unidades

Hay gente para la que el Alfa Romeo 33 Stradale producido entre 1967 y 1969 es uno de los coches más bonitos de la historia. Por sus curvas sinuosas, por sus proporciones, por su equilibrio entre deportividad y elegancia. Este biplaza, del que solo existieron 18 unidades, se convirtió en uno de los mitos que impulsó la marca italiana. Pues bien, el Grupo Stellantis acaba de anunciar la resurrección de este modelo, y con participación española.

Esta segunda generación del Alfa Romero 33 Stradale ha sido diseñada por el español Alejandro Mesonero-Romanos (nacido en 1968, justo cuando el modelo original salía de las fábricas). Otro nombre muy conocido ha participado en su desarrollo, el piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas, que lo ha ido probando para perfeccionar el comportamiento del coche sobre el asfalto. La experiencia al volante que ofrece es de superdeportivo vertiginoso.

Alfa Romeo 33 Stradale | Stellantis

Homenaje al número 3

Solo existirán 33 unidades de esta nueva generación, que cuenta con dos versiones de motorización. Una de gasolina, biturbo V6 para una potencia de 630 CV, y otra eléctrica de 750 CV. En cualquiera de los dos casos, la velocidad máxima ha sido limitada a 333 km/h. Como veis, este modelo es un homenaje al número 3 que tanto protagonismo ya tenía en la edición original.

La mecánica se completa con elementos de altísima gama, como los frenos carbocerámicos Brembo con discos ventilados. En un coche de prestaciones tan elevadas como este nuevo Alfa Romeo 33 Stradale, es vital que el sistema de frenado garantice la seguridad de los pasajeros y ofrezca la confianza para que el conductor se atreva a exprimir todas las cualidades del coche.

Alfa Romeo 33 Stradale | Alfa Romeo

Agarre y estabilidad

Además, cuenta con suspensión activa de doble horquilla, amortiguadores electrónicos y dirección semivirtual en ambos ejes. Estos componentes técnicos tienen el objetivo de optimizar la experiencia de conducción entregando agarre, equilibrio, una respuesta inmediata y la absorción de las irregularidades que se puedan presentar en el terreno como los baches. Todo concluye en un pilotaje que, siendo agresivo por las velocidades y los arriesgados pasos por curva, se puede sentir como suave.

A nivel de diseño, el trabajo de Mesonero-Romanos ha sido muy exigente, pues debía mantener la esencia de la versión original y, al mismo tiempo, modernizarla. El monocasco del Alfa Romeo 33 Stradale es de fibra de carbono ultraligero y de la más alta resistencia, junto a un techo de aluminio rígido. Por lo tanto, la estructura del coche es tan leve como segura. Sin duda, un renacimiento que ha resultado muy positivo.