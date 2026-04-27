Solo en un 17% de las asistencias en carretera alguien activa la baliza V-16

Aunque desde enero ya son obligatorias, las balizas V16 conectadas siguen siendo casi invisibles en la práctica diaria de las carreteras españolas. La tecnológica Netun Solutions ha puesto cifras a esa desconexión: el 83% de las incidencias todavía no se señaliza con este sistema.

Dicho de otra forma, solo en un 17% de las asistencias en carretera alguien activa una de estas luces. Y eso que su planteamiento es bastante claro: permiten avisar sin salir del coche —algo clave en situaciones peligrosas— y además envían la ubicación en tiempo real.

El contraste se entiende mejor con el volumen real de incidencias. En España se producen cerca de 11 millones de siniestros al año, según Unespa. De ellos, alrededor del 40% acaban requiriendo asistencia, lo que se traduce en más de cuatro millones de intervenciones anuales, o unas 12.000 al día.

Frente a eso, apenas se registran unas 2.000 activaciones diarias de balizas conectadas, según datos del Ministerio del Interior.

Para la empresa, la conclusión es evidente: la tecnología está, pero no se está usando. Y eso tiene implicaciones más allá de la simple señalización. Estas balizas están conectadas con la plataforma DGT 3.0, lo que permite avisar automáticamente a otros conductores y mejorar la gestión del tráfico en tiempo real, reduciendo riesgos como atropellos o colisiones secundarias.

¿Entonces qué está fallando? Según Netun, hay varios factores bastante terrenales: muchos conductores no saben que ya son obligatorias, otros no tienen claras las ventajas frente a los triángulos tradicionales y, además, existe bastante confusión entre balizas conectadas y no conectadas (que no ofrecen las mismas funciones).

“El hecho de que la mayoría de incidencias no se señalicen con este sistema demuestra que queda mucho trabajo por hacer en concienciación”, resume Alejandro González, director de marketing de la compañía.

En el fondo, el problema no es tecnológico, sino de adopción: una herramienta pensada para mejorar la seguridad ya existe, pero todavía no ha conseguido colarse en los hábitos reales de los conductores.