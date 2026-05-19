Renace: con nuevo diseño y más autonomía, el nuevo Cupra Born empieza a fabricarse

La presentación mundial de marzo ya quedó atrás, los interrogantes acerca de su nrevitalizado aspecto fueron contestados y ahora entramos en la cuenta regresiva hacia la llegada a las calles del nuevo Cupra Born, prevista para el verano 2026. Lo que ya está en marcha es su producción en Alemania.

Un Born con nuevo diseño y no es que el saliente haya pecado de insuficiente carácter deportivo, sino que el entrante lleva dicha personalidad al siguiente nivel. Tomemos como referencia al tope de gama, precisamente el más deportivo de este modelo: el VZ. Visto tanto de frente como desde la zaga, los cambios se evidencian.

Nuevo Cupra Born | Cupra

Más allá de optimizaciones funcionales –y al mismo tiempo estéticas– como la incorporación de la tecnología Matrix LED, me interesa cómo la firma revisó zonas puntuales para darle al compacto una entidad más a tono con su intrínseco alto rendimiento. A saber: un diseño de faros delanteros que ha despertado de su letargo, la integración del logotipo a un conjunto de luces traseras 3D más llamativo y la declaración de intenciones que se lee en un nuevo tratamiento regido por superficies más despejadas, lo que puedes comprobar en la calandra visiblemente más deportiva, en la parte alta del morro y en en los dominios del difusor trasero.

Nuevo Cupra Born: más autonomía e inicio de producción en su planta alemana

De manera tal que los 326 CV se leen con más claridad en el nuevo Born que en el que acaba de despedirse, aunque la potencia siga siendo la misma. Lo que sí aumentó, hablando de cifras, es su autonomía. Ahora, la versión VZ homologa una máxima de 630 km.

Nuevo Cupra Born | Cupra

A modo de cierre, una apreciación para destacar sobre lo hecho por la marca española en pos de los usuarios y ese momento en que éstos se adentran a conocer los detalles de un coche accediendo a los sitios oficiales. Aprovechando el relanzamiento del Born, Cupra da a conocer las funciones y las secciones del coche en alto grado interactivo, que es lo que esperamos como potenciales compradores cuando echamos el primer vistazo a un vehículo de interés. En la sección del nuevo Born, la propuesta es recorrerlo por fuera y por dentro a medida que vamos deslizando, y en cada parte tomar nota de lo que vemos con la información brindada. Una interesante manera de conocer en profundidad su ficha técnica. Lo recomiendo.

El primer coche eléctrico de la Cupra independiente continúa, entonces, su cadena de montaje en la plata de Zwickau perteneciente a Volkswagen. Una planta con presente crítico ante una disminuida capacidad productiva y rumores de despidos, y que, como respuesta, se enmarca en las fábricas infrautilizadas a salvar por los chinos, a quienes la industria europea, tal como semanas lo hemos contado en relación con el caso Stellantis-Donfeng, parece dispuesta a abrir sus puertas.