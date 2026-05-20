BMW mantendrá sus motores de combustión gracias a una tecnología que permite reducir emisiones

El 29 de noviembre de 2026, la industria del automóvil experimentará una fuerte agitación cuando entre en vigor la normativa Euro 7 que bajará el límite de emisiones (incluyendo las que generan los frenos y los neumáticos) que podrán producir los coches con motores de combustión. Por lo tanto, las marcas que quieran mantener este tipo de propulsión deberán realizar modificaciones mecánicas. BMW lo ha hecho para mantener uno de sus motores tradicionales con seis cilindros en línea, V6.

Aunque sea ahora cuando la marca alemana revele su tecnología BMW M Ignite, fue patentada en 2024. Y servirá para que los propulsores de gasolina de seis cilindros en línea no fallezcan por culpa de las nuevas normativas. La solución que propone este sistema no se trata de algo novedoso sino que tiene prácticamente un siglo de vida aunque no haya sido muy popular.

Motor BMW | Agencias

Sistema de ignición

Básicamente, el BMW M Ignite consiste en que la culata del motor cuenta con una precámara de combustión con bujía y bobina independiente, que se vincula a la cámara de combustión principal. Cuando el coche circula a altas revoluciones y velocidades, la combustión se inicia en la precámara antes de pasar a la cámara principal.

De esta manera, se logra reducir la cantidad de emisiones producidas por el motor gracias a una combustión mucho más rápida y controlada, a la disminución de la temperatura de los gases de escape y del propio propulsor. Es decir, este sistema de ignición mejora bastante su eficiencia energética, pero no es la única ventaja que tiene esta tecnología.

BMW M· | BMW

Conducción más atractiva

Esta eficiencia se traduce en un consumo de combustible bastante menor, convirtiendo estos motores V6 en bastante competitivos en el mercado de coches de alta gama, que normalmente gastan mucho combustible. La propia marca alemana afirma que esta tecnología también ofrece una conducción más atractiva, lo cual habrá que comprobar sobre la carretera.

Este nuevo sistema desarrollado por la filial de motores del fabricante alemán, BMW M, no solo tendrá modificaciones respecto a la ignición, sino también en otros aspectos como en la comprensión y en los turbos. No obstante, esta tecnología no supondrá cambios en las cifras que generan los propulsores V6 de la marca germana. Es decir, se mantendrá la potencia (que van desde los más de 200 CV hasta superar los 500 CV) y las prestaciones. BMW se empeña en que su pasado siga vivo.