El ID. Polo de Skoda está a punto de ser anunciado, más barato y en forma de SUV

La espera terminó. La tarde del 19 de mayo del 2026 queda signada por la revelación de un nuevo SUV crossover, la del Skoda Epiq. En Zúrich la marca checa presenta el que no será un eléctrico más para su flota. Un SUV urbano equivalente al inminente ID. Cross del fabricante alemán, pero, sobre todas las cosas, el modelo de acceso de Skoda y un integrante clave más para la trinchera del Grupo Volkswagen, que expande así su formación de coches a batería asequibles.

Skoda Epiq | Skoda

Es el fin del misterio. Sí, porque aunque el año pasado accedimos a las primeras imágenes oficiales, aquellas fueron digitales y ahora es el momento de conocerlo en sociedad. Que se asemeja al mencionado sucesor del T-Cross queda claro al verlo desde afuera, si bien el Epiq llega al mercado con rasgos distintivos con los cuales marcar identidad. A propósito, estamos ante el primer Skoda de producción en serie en contar con todos los elementos del nuevo lenguaje de diseño Modern Solid.

La carta de presentación es la, hasta aquí inédita en la serie Skoda, firma luminosa LED en forma de T que se aprecia en los faros delanteros y las luces traseras. Los conductos en la zona del paragolpes delantero, al estilo ranuras Jeep, acompañan esta intención de entidad visual. ¿Acerca del interior? Días atrás la firma publicó teasers que dan certeza sobre el concepto de cabina.

Skoda Epiq | Skoda

El Skoda Epiq se presenta: anticipo del interior y certezas técnicas

Ésta también se aproxima a la idea del ID.Cross, sobre todo en la zona central. Pantalla, mandos físicos debajo, la superficie para la carga inalámbrica. Hay puntos en común, incluyendo la apuesta por accesos intuitivos y rápidos a las funciones y asistencias. Lo que tampoco es un misterio son sus especificaciones. Esta es la presentación mundial, pero a su ficha técnica ya la tenemos sobre la mesa y puedes tomar nota.

Con 4,17 metros de morro a zaga, el coche se sitúa en la longitud promedio de los SUV de segmento B. Es dos centímetros más largo que el Volkswagen, pero en anchura no varía. El maletero garantiza 475 litros de mínima y aumenta hasta 1.344 litros con los asientos traseros plegados. Con autonomías de 315 y 430 km según capacidad neta de batería –una de 37 kWh y otra de 52, las mismas que las que equipan a los nuevos eléctricos de entrada de Volkswagen–, el nuevo Epiq promete consumos contenidos de 13 y 13,1 kWh a los 100 km, respectivamente. Y el mejor tiempo de carga rápida se obtiene, precisamente, con la batería superior: 23 minutos bastarían para pasar del 10 al 80 % de la capacidad.

Skoda Epiq | Skoda

Se marcha, entonces, el camuflaje multicolor con que el coche se ha estad probando durante su etapa preliminar. Es hora del lanzamiento y lo puedes seguir desde casa mediante este enlace que te lleva al transmisión oficial.