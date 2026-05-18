Hacienda endurece el control: este es el máximo de dinero en efectivo que puedes usar para comprar tu próximo coche

Europa acaba de dar un paso decisivo que cambiará cómo compras tu próximo coche. Ya no habrá reglas distintas según el país donde te encuentres. Las nuevas directrices de la Unión Europea son claras y tienen un objetivo muy serio.

Europa ha decidido unificar sus normas para combatir con mayor eficacia el blanqueo de capitales. Esta nueva estrategia es una pieza clave en la lucha contra la financiación del terrorismo a nivel internacional. Por eso, a partir del 10 de julio de 2027, se impone un límite máximo en toda la Unión. Nadie podrá pagar más de 10.000 euros en metálico por un vehículo en territorio europeo. Con esto se busca eliminar las sombras en las grandes transacciones y asegurar que cada euro sea rastreable.

Pero los controles empiezan mucho antes de llegar a esa cifra máxima. Si la compra supera los 3.000 euros, será obligatorio verificar la identidad de quien pone el dinero. Ya no habrá falta de uniformidad; las reglas serán las mismas desde España hasta Alemania.

Esta normativa obligará a los concesionarios a ser mucho más estrictos con el origen de los fondos. El objetivo es cerrar cualquier grieta legal que permita mover dinero de procedencia ilícita. Así que, si planeas una compra importante, la transparencia será tu única opción legal. ¡El control del dinero en Europa entra en una nueva era mucho más vigilada!