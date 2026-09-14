Tesla ha cambiado los deportivos por robots, IA y coches autónomos: el Roadster vuelve el 1 de octubre pero, ¿qué tiene para sorprender al mundo?

El Tesla Roadster ya tiene nueva fecha. Elon Musk ha confirmado que será presentado el próximo 1 de octubre de 2026, casi nueve años después de que Tesla mostrase aquella segunda generación que prometía cambiar para siempre nuestra idea de lo que podía hacer un coche eléctrico.

Pero durante todo este tiempo ha cambiado algo más importante que el propio Roadster: ha cambiado Tesla. La compañía que en 2017 quería demostrar que un eléctrico podía humillar a muchos superdeportivos habla ahora cada vez más de inteligencia artificial, robots humanoides y coches que ni siquiera necesitan conductor.

Tesla Roadster | Tesla

El Roadster pertenece a otra época de Tesla

Cuando Tesla presentó el Roadster en noviembre de 2017, las cifras parecían casi imposibles. La marca sigue anunciando actualmente 1.000 kilómetros de autonomía, más de 400 km/h de velocidad máxima y un 0 a 100 km/h en 2,1 segundos.

Incluso hoy siguen siendo números muy serios. El problema es que en 2017 parecían directamente de ciencia ficción.

El mercado ha tenido casi nueve años para ponerse al día. Ya existen hiperdeportivos eléctricos con potencias de cuatro cifras, aceleraciones brutales y tecnologías que entonces parecían reservadas a prototipos. Lo que antes bastaba para dejarnos con la boca abierta ahora necesita algo más.

Y Tesla lo sabe.

Tesla Roadster | Tesla

Tesla ahora quiere fabricar coches que no tengamos que conducir

La mejor prueba de cuánto ha cambiado la compañía está en sus propias prioridades. Tesla define hoy buena parte de su futuro alrededor de la inteligencia artificial y la autonomía. Su proyecto Cybercab elimina directamente volante y pedales, mientras que Optimus pretende convertirse en un robot humanoide capaz de realizar tareas de forma autónoma.

La propia Tesla explica que trabaja en aplicar autonomía a gran escala tanto a vehículos como a robots y está desarrollando chips específicos, sistemas de conducción automatizada y modelos de inteligencia artificial para conseguirlo.

Es casi paradójico que, en medio de esa transformación, vuelva precisamente el Roadster: un coche cuyo sentido está en querer conducirlo.

El Cybercab pretende que olvidemos el volante. El Roadster nació para que quisiéramos agarrarlo.

Tesla Roadster | Tesla

El 1 de octubre sabremos si Tesla todavía guarda un as bajo la manga

Tesla había anunciado inicialmente que las entregas del nuevo Roadster comenzarían en 2020, pero desde entonces el proyecto ha sufrido múltiples retrasos. Ahora la compañía ha confirmado una nueva presentación para el 1 de octubre de 2026.

Y probablemente no se limitará a enseñarnos el mismo coche que vimos en 2017.

Uno de los rumores más llamativos alrededor del proyecto es una versión desarrollada con tecnología de SpaceX que podría utilizar propulsores de gas frío. Incluso se ha hablado de una demostración específica de esta tecnología durante la presentación.

Ese podría ser precisamente el golpe de efecto que necesita el Roadster.

Porque después de nueve años, Tesla ya no tiene suficiente con fabricar un deportivo eléctrico muy rápido. Tiene que justificar por qué hemos esperado tanto tiempo.

El Roadster de 2017 tenía que demostrar que un eléctrico podía ser emocionante. El Roadster de 2026 tiene una misión bastante más difícil: demostrar que Tesla todavía es capaz de sorprendernos con un coche pensado simplemente para disfrutar conduciendo.