Es un camión, es eléctrico y tienen 600 kilómetros de autonomía

La ingeniería sueca, a la vanguardia. Autonomía promedio para un considerable porcentajes de coches europeos, pero al servicio de un camión de transporte. El nuevo Volvo FH Aero Electric es un pionero o, mejor dicho, lo será en el primer semestre del año que viene, cuando comience la demanda. Hay más de una clave para definir a este vehículo como un antes y un después.

El FH Aero Electric no es un eléctrico más y no sólo porque se trate de un camión para transporte de larga distancia, sino por el impacto que genera en su segmento. Con respecto a su eficiencia, es para destacar la distancia que ofrece con una única carga, tratándose de un vehículo que necesita mover sus decenas de toneladas. Además, el tiempo de carga está bien pensado y es interesante comenzar por esta virtud.

En este caso sueco, no es sólo cuestión de números, o sí. Un repostaje eléctrico rápido del 20 al 80 por ciento de la capacidad total de la batería en 40 minutos no está nada mal para un camión de carga como el FH Aero Electric, pero lo destacable es que el por qué de ese tiempo. Aquí, la eficiencia no se trata solamente de consumo y kilómetros recorridos. Mientras los camioneros paran para estirar las piernas y cerrar los ojos, su batería recupera sin problemas ese 60 por ciento, ya que esos 40 minutos entran en el período de descanso que la Unión Europea les permite. El camión se carga, el conductor descansa. Todos ganan. "Alta productividad" es el término elegido por Volvo.

Volvo FH Aero Electric 2026 | Volvo Trucks

El Volvo FH Aero Electric 2026: Cómo conducir 600 km un camión de casi cinco toneladas

"Un verdadero avance en el transporte de cero emisiones", declaró el presidente de Volvo Trucks. No es un simple decir el de Roger Alm. Aquí hay un impacto insoslayable del FH Aero Electric, que sienta precedentes para los vehículos comerciales de su tipo. La reducción de emisiones por unidad será notable, ya que los transportes de larga distancia son de los que más gases contaminantes liberan a su paso.

Para todo esto hay que esperar, aunque, cuando nos queramos acordar, ya estará en circulación. La marca sueca ha informado que empezará a recibir pedidos durante el segundo trimestre del 2026. ¿Cómo hace Volvo para hacer mover casi 50 toneladas –peso de 48.000 kg– una distancia de 600 km sin tener que parar a recargar? Mediante su e-axle o eje eléctrico, que le libera espacio suficiente como para instalar una monstruosa batería de 780 kWh.

El eje e no es el único que la marca resalta. Volvo también destaca el aporte del eje posterior de seis ruedas a la capacidad de carga útil del vehículo, ya que cuenta con espacio extra para almacenar más baterías y es polifuncional, ya que, por su posición, al mismo tiempo favorece a la distribución de peso, teniendo en cuenta el factor remolque.