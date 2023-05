Desvelan un truco para identificar radares ocultos detrás de los paneles luminosos

Seguro que no es la primera vez que ves un radar oculto detrás de los paneles de la autopista, ya sean luminosos o no. Si estamos acostumbrados a pasar por ese lugar, lo más seguro es que conozcamos si hay radar o no. Pero… ¿Cómo podemos saber si hay un radar detrás de uno de estos paneles?

Al estar colocados en zonas estratégicas, y debido a la altura de los pórticos, estos lugares son ideales para colocar radares. Pero si queremos saber si hay uno colocado antes de pasar por debajo de ellos, tan solo debemos fijarnos en una cosa: la escalera. Y es que si en los laterales del pórtico hay una escalera, es probable que haya un radar. Por ella los operarios pueden reparar y revisar los radares y cámaras, ya que deben ser sometidos a revisiones periódicamente para asegurar que funcionan correctamente.

Sin embargo, no todos los pórticos con escalera tienen radares. Si quieres asegurarte recuerda que la DGT está obligada a informar sobre la ubicación de los radares fijos, entre ellos los colocados en esos pórticos. Esta información está disponible para todos los conductores en la web de Tráfico.