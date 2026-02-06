¿Y si el coche de ocasión fuera lo más inteligente? El SUV ECO de Renault que cuesta menos que un utilitario

El mercado de SUV baratos se ha vuelto este 2026 un campo de batalla donde lo económico se confunde con lo cutre, pero hay excepciones que brillan con luz propia, y el Renault Captur TCe con GLP es una de esas rarezas que combinan espacio, etiqueta ECO y precio de utilitario, así que merece la pena echarle un vistazo antes de que se agoten las unidades de segunda mano.

La etiqueta ECO que te abre todas las puertas

El Captur TCe GLP lleva motor de gasolina de 100 CV con instalación de fábrica de gas licuado, y eso te da automáticamente la etiqueta ECO de la DGT sin pagar el sobreprecio de un híbrido, así que podrías circular por zonas restringidas en episodios de alta contaminación, aparcar en áreas verdes de las ciudades y además beneficiarte de descuentos en algunos peajes y parkings públicos.

La ventaja del GLP frente al diésel ya mal visto en muchas urbes o frente a la gasolina pura es que pagas menos en cada repostaje y encima no te cierran ninguna puerta. Total que tienes la libertad de moverte sin miedo a multas ni restricciones.

El sistema bifuel te permite alternar entre gasolina y GLP según te convenga, así que si no encuentras una gasolinera con GLP nunca te quedas tirado y simplemente usas el depósito de gasolina hasta la próxima estación.

Renault Captur híbrido | Renault

Un SUV compacto que no necesita un campo de fútbol para aparcar

Si lo tuyo es moverte por ciudad, pero necesitas espacio para la familia o para cargar bultos en el maletero, el Captur tiene 4,23 metros de largo y altura de SUV sin ser un mastodonte imposible de meter en un parking. El maletero ofrece 455 litros ampliables a más de 1.200 si abates los asientos traseros, y además la posición de conducción elevada te da buena visibilidad sin renunciar a la manejabilidad.

Los 100 CV del motor TCe mueven el coche con soltura en ciudad y autopista, aunque no esperes acelerones de deportivo ni consumos de milagro si pisas fuerte. Eso sí, en modo GLP podrías estar gastando alrededor de 0,70 €/litro frente a los casi 1,60 € de la gasolina actual, así que el ahorro mensual puede rondar los 80-100 € si haces unos 15.000 km al año.

El interior no es de lujo premium, pero cumple con materiales decentes, incluye pantalla táctil de serie en las versiones medias y cuenta espacio suficiente para cuatro adultos sin que vayan comprimidos en ZIP.

Renault Captur híbrido | Renault

Está de segunda mano por 15.000 €

Un Captur TCe GLP de 2019 o 2020 con unos 50.000-70.000 km puede encontrarse cerca de los 15.000 €, mientras que un utilitario eléctrico básico te pide un mínimo de 25.000 € y te deja atado a los puntos de recarga. Las unidades de segunda mano suelen venir con acabados medios tipo Zen o Intens, y además ya han pasado la depreciación más brutal de los primeros años.

Comprar este coche de segunda mano es tu mejor opción si valoras la etiqueta ECO y no quieres pagar el peaje de un coche nuevo, porque además el mantenimiento del GLP no es más caro que el de un gasolina convencional y la revisión del sistema de gas se hace cada 10 años o 100.000 km. Podrías ahorrarte esos 6.000-8.000 € de diferencia respecto a un coche nuevo y destinarlos a lo que te de la gana.

Busca unidades con historial de mantenimiento completo en talleres oficiales y verifica que la instalación de GLP esté homologada de fábrica, porque así te evitas problemas futuros y además mantienes la garantía del fabricante sin sorpresas desagradables.

Si necesitas un SUV con etiqueta ECO por precio de utilitario y consumos bajos, el Renault Captur TCe GLP de segunda mano es una de esas jugadas maestras que pasan desapercibidas ahora que están todos obsesionados con lo eléctrico y lo híbrido.