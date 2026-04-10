Todo el mundo habla del Cupra Raval y es porque es el deportivo eléctrico con mejor precio del mercado

El Cupra Raval, el primer coche eléctrico fabricado integramente en la mítica fábrica de Martorell, era uno de los coches más esperados de 2026. Antes de que se nos acabara la paciencia, ya tenemos su oferta de lanzamiento en el mercado español, confirmando los presagios. No vas a encontrar otro vehículo de aspiración deportiva y motorización 100% eléctrica a un precio tan bajo.

Estamos hablando de un coste de partida de 24.200 euros financiando con Cupra y acogiéndote al Plan Auto 2030 para su versión de acceso con una batería de 37 kWh y 115 CV de potencia. Es un precio inigualable dentro de los coches con aspiraciones deportivas y motorización 100% eléctrica. Ya puedes contactar a Cupra para que conozcan tu interés en esta opción, pero solo te llegará a casa a partir de septiembre.

Cupra Raval | Cupra

Tres versiones disponibles

De momento, son otras tres configuraciones las que ya están disponibles para comprar. El Raval, un Utilitario de 4,04 metros de largo y 1,51 de alto, ha llegado con alternativas de acabados Dynamic (desde 32.065 euros), Dynamic Plus (desde 34.755 euros) y Extreme VZ (desde 40.265 euros). Las dos primeras cuentan con una motorización eléctrica de 211 CV de potencia, mientras que la Extreme VZ ya se va a los 226 CV.

La versión de acceso (de momento), la Dynamic, integra una batería de 55,2 kWh que despliega 444 kilómetros de autonomía, una cifra por encima de la media del sector, y que sea la alternativa de acabados más simple no quiere decir que le falte atractivo. Cuenta con llantas de aleación de 18 pulgadas, asientos deportivos y calefactables, volante térmico y sistemas de asistencia a la conducción como cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, reconocimiento de señales de tráfico o control de crucero.

La versión Dynamic Plus “engorda” los acabados ligeramente sacrificando un poco de autonomía, pues se queda en 438 kilómetros. A cambio, las llantas de aleación en cobre aumentan hasta las 19 pulgadas, las cámaras de visión son 360º o incorpora el sistema Travel Assist 3.0 con conducción semiautónoma, asistencia en atascos y en emergencias.

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El tope de gama

Respecto a la versión Extreme VZ, incrementa la presencia de la deportividad en la conducción y en el equipamiento, que incluye un sistema de sonido premium con 12 altavoces. Con sus 226 CV logra una aceleración de 0 a 100 en 6,8 segundos y su autonomía eléctrica es de 444 kilómetros. En cualquiera de los casos, es posible recargar del 20% al 80 % de la batería en 24 minutos.

Además de las opciones con 115, 211 y 226 CV, habrá una de 135 CV de la que no hay información sobre lanzamiento ni precios. Lo que sí tenemos claro es que la de Cupra Raval será una gama amplia para un modelo 100% eléctrico y esto nos hace indicar que para la filial de Seat, se trata de un coche icónico en su historia, una gran apuesta para marcar el inicio de una nueva era con mayor tendencia a las motorizaciones sostenibles.