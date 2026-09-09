Xiaomi promete un coche nuevo si su batería arde: para evitar pagarlo, la somete a golpes tres veces más fuertes de lo obligatorio

Decir que has desarrollado una batería más segura es relativamente sencillo. Prometer que pondrás otro coche si esa batería acaba provocando un incendio es otra historia. Xiaomi ha decidido respaldar de esta manera su nueva tecnología DragonScale, una batería destinada a sus próximos coches electrificados y diseñada poniendo buena parte del foco precisamente en uno de los mayores temores alrededor del coche eléctrico: el fuego.

Xiaomi pone dinero detrás de una de las grandes preocupaciones del coche eléctrico

La nueva batería recibe el nombre de DragonScale y ha sido desarrollada junto a los especialistas CALB y Sunwoda. Su estreno está previsto en los próximos grandes SUV de Xiaomi para el mercado chino, incluyendo modelos híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida.

Batería Xiaomi DragonScale | Xiaomi

Precisamente estos últimos van a ser una parte importante de la siguiente etapa de Xiaomi como fabricante de automóviles. De hecho, Xiaomi ya defiende que combinar una gran batería con un motor de gasolina que funcione como generador puede ser la solución más lógica para sus próximos SUV.

Pero lo verdaderamente llamativo de DragonScale no es únicamente su química o su capacidad. Es el compromiso que Xiaomi está dispuesto a adquirir con sus compradores.

Si la batería sufre un incendio espontáneo provocado por un defecto de calidad y el vehículo termina siendo declarado siniestro total, Xiaomi compensará al propietario con un automóvil nuevo equivalente.

Es una forma bastante contundente de decir que confías en tu producto.

Lo importante es conseguir que Xiaomi nunca tenga que regalarte ese coche

Naturalmente, el objetivo de Xiaomi no es sustituir coches incendiados. Es conseguir que esa situación no llegue a producirse.

DragonScale incorpora sistemas capaces de aislar la alta tensión en milisegundos cuando se detecta una situación peligrosa. A ello se añade un sistema de gestión que analiza continuamente el comportamiento de las celdas y utiliza servicios en la nube para detectar anomalías antes de que puedan transformarse en un problema serio.

La compañía asegura que el sistema recopila información de las celdas con una frecuencia muy superior a la exigida convencionalmente y procesa un volumen mucho mayor de datos para adelantarse a posibles fallos.

También hay pruebas bastante más gráficas.

Xiaomi asegura que ha probado la batería completamente cargada y a una temperatura de 55 ºC, provocando una situación de fuga térmica en una de las celdas. El objetivo es que el problema quede contenido en ese punto y no se propague al resto de la batería hasta provocar el incendio completo del vehículo.

Batería Xiaomi DragonScale | Xiaomi

No es la primera solución de Xiaomi para evitar que una batería termine en llamas

En realidad, la obsesión de Xiaomi con este problema viene de antes.

Hace unos meses ya hablábamos en Centímetros Cúbicos de una solución sorprendentemente sencilla que Xiaomi había utilizado para reducir las consecuencias de un posible incendio en sus coches eléctricos: colocar las celdas de determinada manera para dirigir hacia la parte inferior del vehículo la presión y los gases calientes generados en una situación extrema.

DragonScale lleva esa filosofía un paso más allá. Ya no se trata únicamente de gestionar mejor las consecuencias de una fuga térmica, sino de detectar el problema, aislarlo y evitar que una única celda pueda condenar todo el paquete de baterías.

Batería Xiaomi DragonScale | Xiaomi

Hay letra pequeña, como era de esperar

La promesa tampoco significa que cualquier Xiaomi incendiado vaya a ser sustituido automáticamente.

La cobertura está destinada al primer propietario de un vehículo particular, dejando fuera usos comerciales, alquiler o transporte de pasajeros. También será necesario mantener activados determinados servicios conectados del vehículo y realizar el mantenimiento correspondiente dentro de la red establecida por Xiaomi.

La marca contempla además situaciones en las que el incendio se produzca después de un accidente o por daños en los bajos. En estos casos el mecanismo de compensación es diferente y puede intervenir la indemnización de la aseguradora.

Pero incluso teniendo en cuenta esas condiciones, la estrategia tiene mucho valor comercial. Xiaomi está convirtiendo la seguridad de la batería en un argumento de venta.

Durante los últimos años los fabricantes chinos han competido por tener más autonomía, cargar más rápido, instalar baterías cada vez mayores o conseguir potencias casi absurdas. La siguiente batalla puede ser mucho menos espectacular sobre el papel, pero bastante más importante para el comprador: demostrar quién fabrica la batería que menos posibilidades tiene de acabar ardiendo.

Y comprometerte a entregar otro coche si la tuya falla es probablemente una de las maneras más convincentes de demostrar hasta qué punto confías en ella.