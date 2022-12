¿Cuánto tiempo puedes estar parado en doble fila sin multa con la nueva ley de tráfico?

Es muy probable que alguna vez te hayas preguntado si se puede aparcar en doble fila. Esta acción es muy común, y es posible que la hayas hecho dejando las luces de emergencia encendidas durante unos minutos. Pero… ¿es legal?

El Reglamento General de Circulación prohíbe aparcar en doble fila, por lo que esto no se puede hacer. Solo hay una excepción, que permanezcamos en el interior del vehículo y que la parada no supere los dos minutos de duración. Eso sí, el Reglamento General de Circulación establece, en su artículo 91, que “la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía”.

Esto quiere decir que, aunque tardes menos de 2 minutos y estés dentro del vehículo, puedes ser multado si obstaculiza la circulación o supone un riesgo para la seguridad. Si este es el caso, la multa será de 200 euros.

A todo esto hay que sumarle que la nueva Ley de Tráfico determina que estacionar un vehículo y no apagar el motor, sigamos o no en su interior, es una falta leve, y podrás ser sancionado por una cantidad de 100 euros.