La DGT admite situaciones en las que poder detenerse en doble fila...sin posibilidad de multa

Posiblemente todas las personas que estén leyendo este artículo, que estén ojeando Centímetros Cúbicos y que tengan carnet de conducir, se hayan visto alguna vez en una situación parecida: o bien siendo "víctimas" de una detención en doble fila o bien siendo protagonistas de una detención en doble fila. Cuando un vehículo es estacionado en doble fila significa que el vehículo en cuestión se ha parado en un lugar en el que, por norma general, supone un estorbo para la circulación e, incluso, un peligro para la misma.

Por esa razón la Dirección General de Tráfico sanciona con 200€ al conductor que comete dicha infracción, una multa que, eso sí, no lleva aparejada la detracción de puntos del carnet de conducir. Por otro lado, la propia DGT admite que hay situaciones en las que es posible parar nuestro coche en doble fila sin que ello suponga una infracción y, por tanto, sin que nos pongan una multa. La clave está en los detalles ya que, si te has dado cuenta, estamos utilizando 'parar' y 'estacionar' durante la redacción de este artículo, una elección que no es casual y que nos da la respuesta a la duda que aquí estamos planteando.

¿Cuándo puedo estar en doble fila sin ser multado?

Y es que, como hemos dicho, la clave está en distinguir entre 'parada' y 'estacionamiento'. La primera hace referencia a una detención en la que el conductor del vehículo ni siquiera lo abandona: permanece dentro en todo momento y, por tanto, puede actuar en cuestión de segundos ante cualquier requerimiento. En estos casos, por tanto, no se está cometiendo una infracción siempre y cuando la parada dure menos de 2 minutos y no se esté obstaculizando el tráfico. Es la situación que se da, por ejemplo, si necesitamos responder a una llamada y no contamos con sistema manos libres en nuestro coche. Paramos, detenemos el motor y respondemos a nuestro móvil.

Por otro lado, si 'estacionamos' en doble fila significa que nos hemos apeado del vehículo y, por tanto, no podemos reaccionar rápidamente a cualquier requerimiento del tráfico. En esta situación, que es la típica que nos podemos encontrar si, por ejemplo, bajamos un momento del coche para ir a un cajero o entrar a una tienda a pie de calle, sí estamos cometiendo una infracción y, por tanto, podemos recibir una multa. Recuerda que de nada sirve que se quede un acompañante en el interior del coche, ya que es el conductor el que debe responder a cualquier situación que se de durante la detención.

