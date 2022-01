¿Cuáles han sido los coches más seguros de 2021? La Euro NCAP responde

A la hora de comprar un coche, la seguridad es un elemento primordial para muchos conductores: tanto es así que la balanza puede decantarse hacia uno u otro lado dependiendo de cómo de seguro sea un modelo. En este sentido, la guía ‘Best in class’ (‘Los mejores de su clase’) que la Euro NCAP elabora cada año puede ser muy útil: estos han sido los coches más seguros de 2021.

El famoso programa de seguridad europeo obtiene a los mejores de cada clase haciendo la media de las puntuaciones cosechadas por los vehículos en sus pruebas: ocupantes adultos, ocupantes infantiles, usuarios vulnerables y asistentes de seguridad. Hay que tener en cuenta que no están presentes todos los segmentos porque uno de los requisitos es que se hayan lanzado, como mínimo, tres nuevos modelos.

Mercedes EQS | Mercedes Benz

No es la única condición que los coches deben cumplir para coinvertirse en los más seguros de su categoría. Tienen que haber logrado un resultado de cinco estrellas con equipamiento estándar, haber obtenido la mejor puntuación del segmento, que ninguna zona de los ocupantes esté en color rojo y que no sea una variante. Con este punto de partida, estas son los cinco segmentos que aparecen en el ‘Best in Class’ de 2021:

Executive: segmento E o berlinas grandes

segmento E o berlinas grandes Large Off-Road: SUV grandes

SUV grandes Small Off-Road: SUV compactos

SUV compactos Small Family Car: compactos y utilitarios

compactos y utilitarios Small MPV: pequeño monovolumen, donde la Euro NCAP incluye desde SUV urbanos hasta las versiones de pasajeros de los vehículos comerciales.

Executive - Mercedes-EQ EQS

Para la Euro NCAP, el Mercedes-EQ EQS es la berlina grande más segura. Ha superado por poco al segundo clasificado (Polestar 2) y, además, también ha sido elegido como el vehículo eléctrico puro más seguro de 2021. Obtuvo un 96% en protección de ocupantes adultos, un 91% en la de infantiles, un 76% en vulnerables y un 80% en asistentes de seguridad.

Skoda Enyaq iV | Centímetros Cúbicos

Large Off-Road - Škoda Enyaq iV

En la categoría de SUV grandes, el Škoda Enyaq iV ha superado al BMW iX con las siguientes puntuaciones: un 94% en protección de ocupantes adultos, un 89% en infantiles, un 71% en vulnerables y un 82% en asistentes de seguridad.

Small Off-Road - Nissan Qashqai

El SUV compacto más seguro en 2021 para la Euro NCAP es el Nissan Qashqai, de quien destacan sus altas calificaciones en seguridad activa. No en vano ha conseguido un 91% en protección de ocupantes adultos, un 91% en infantiles, un 70% en vulnerables y un 95% en asistentes de seguridad.

Skoda Fabia 2021 | Skoda

Small Family Car - Škoda Fabia

Dentro de la categoría donde se engloban los compactos y los utilitarios, el modelo más seguro de 2021 ha sido el Škoda Fabia. Su nueva generación logró un 85% en protección de ocupantes adultos, un 81% en infantiles, un 70% en vulnerables y un 71% en asistentes de seguridad.

Small MPV - Toyota Yaris Cross

Terminamos con el último segmento donde la victoria ha sido para el Toyota Yaris Cross, seguido de cerca por la Volkswagen Caddy. El modelo japonés sacó un 86% en protección de ocupantes adultos, un 84% en infantiles, un 78% en vulnerables y un 81% en asistentes de seguridad.