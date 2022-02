Hace una década que el precio de la gasolina no se situaba por encima del euro y medio: superada esa barrera, las cifras semanales se registran a golpe de máximos históricos y en la actual, el litro cuesta 1,57 euros. El diésel ofrece el mismo comportamiento: ya cuesta 1,46 euros cada litro. En este escenario, el mínimo truco que nos ayude a ahorrar siempre será bienvenido. Por ello, respondemos a la siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor y el peor día de la semana para echar gasolina?

En el mundo del motor existen algunos mitos que, con el paso del tiempo, se diluyen en la barrera que separa la realidad de la ficción. La creencia de que repostar un lunes para ahorrar algunos euros es uno de estos casos, pero en esta ocasión el consejo es real: el primer día de la semana es el que cuenta con los precios más bajos. Un descenso que puede oscilar entre el 1 y el 2% tanto para la gasolina como para el diésel.

Una estrategia comercial

Según la Organización de Consumidores y Usuarios y en la Comisión Nacional de la Energía se trata de una estrategia comercial de las estaciones de servicio. Cada lunes tienen que enviar a la Unión Europea un registro de los precios de todos sus productos para llevar a cabo un seguimiento y una comparación con el resto de gasolineras de Europa. La teoría dice que, para salir mejor paradas en las estadísticas, envían estas cifras inferiores a las que encontraremos el resto de la semana.

Las excepciones

Aunque no es una norma escrita, sí cuenta con sus excepciones. Si un lunes coincide con una Operación Salida o Retorno, un festivo o está en medio de un puente, los precios no serán tan bajos como esperamos. Es lógico: los proveedores saben que en esos momentos la demanda de la gasolina va a subir y, por ello, aprovechan para incrementar los precios. En estos casos es aconsejable llenar el depósito otro día y, sobre todo, no esperar al último momento.

El peor día

Es precisamente la ley de la oferta y la demanda la que nos desvela qué día tenemos que evitar pasar por la estación de servicio porque es el más caro. Las cifras van creciendo a medida que avanza la semana y se acerca el fin de semana: igual que ocurre en los festivos y en los días de mayor circulación, los distribuidores aprovechan para subir el listón.

Los viernes, los sábados y los domingos son momentos en los que la gente se mueve más y, en consecuencia, echa más gasolina y diésel. La demanda provoca que suba el precio estableciendo, así, el sábado como el peor día para repostar.

