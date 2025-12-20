¿Adiós al alcohol al volante? Piden bajar el máximo a casi una cero tolerancia

Stop Accidentes continúa con su cruzada. Van ya 25 años de acción ciudadana, desde su fundación en el 2000, y ahora se plantea como siguiente paso el cambio de carátula en el Código Penal de los siniestros producto de las imprudencias a "homicidios viales". El dato en que se basa parece ser contundente: la organización indica que el 75 por ciento de los accidentes de tráfico no se producen de manera fortuita y que, por el contrario, son causados por irresponsabilidades del factor humano.

Uno insoslayable es el consumo de alcohol al volante y, sobre la premisa unas tasas de alcoholemia que señalan como insostenibles por ineficacia, el objetivo que desde hace más de un año impulsan las asociaciones es reducir al extremo el máximo permitido.

En un contexto de cuarto de siglo en el que casi la mitad de las víctimas fatales en carretera se debieron a la influencia de drogas y alcohol en conductores, la mayoría de esas muertes el 70 por ciento registraron cantidades superiores a 1,2 gramos por litro de sangre, cuando el máximo aún vigente es de 0,5. No obstante, advierten los peligros de mantener este piso legal.

Test de alcoholemia | iStock

Las asociaciones de víctimas buscan acercarse a la cero tolerancia

Ahora, Stop Accidentes busca que el Congreso convierta en ley la rebaja de la tasa que en octubre del 2024 fue aprobada como proposición no de ley llevada al recinto por el Grupo Parlamentario Socialista, que, en aquel entonces, manifestaron los argumentos al respecto. Según el bloque, el riesgo de accidentes puede duplicarse o hasta triplicarse ya entre 0,3 g/l y el tope de 0,5.

Coordinación, distracciones, fatiga, pérdida de reacción... Algunos factores de la conducción que se ponen en juego cuando se maneja entre esos niveles. De manera tal que la reforma convoca a rebajar casi a una cero tolerancia la tasa de alcoholemia, sancionando a aquellos conductores que registren en el test a partir de 0,2 g/l en sangre y 0,1 miligramos por litro en aire aspirado. Y no solo a los usuarios de vehículos motorizados, ya que la medida también incluye a los no motorizados.

¿Qué hace falta para legislarla? Los votos en la Cámara que se necesitan, para lo cual los líderes de Stop Accidentes se están movilizando e instando a los grupos parlamentarios a pronunciarse bajo concienciación. A juzgar por las declaraciones, esta asociación no quiere saber nada con los intereses que pudieran entrar en juego en el medio, pues han pedido a los representantes del Congreso que actúen con "rigor jurídico, compromiso real y humanidad".