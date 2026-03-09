Las 3 asistencias a la conducción para el día a día por las que vale la pena el nuevo Renault Clio

Las primeras entregas de la sexta generación del Renault Clio no podrían haber comenzado en un mejor momento. El primer trimestre del 2026 está signado por la llegada a los usuarios del renovado utilitario en su faceta híbrida autorrecargable y en marzo se sumará la versión de gasolina. Todo ello en un contexto de mercado que al nuevo modelo le sonríe, porque, en lo que va del 2026, tras terminar el año pasado como segundo turismo más vendido de España y del continente, es el modelo líder de Europa.

Un diseño revitalizado, un precio competitivo para amenazar al Sandero, motorizaciones abarcativas –incluyendo la full hybrid para marcar una clara diferencia respecto de lo que carece la gama mecánica de su rival interno directo–, practicidad y un mejor consumo explican una nueva generación que ya no es promesa, sino realidad. Las asistencias a la conducción también valen la pena al momento de considerar comprar el nuevo Clio, y hay tres que al cliente le interesará tener en cuenta para el uso diario.

Renault Clio | CC

Los del rombo impulsan el programa Human First. En éste engloba todo lo relacionado a la seguridad. Al respecto, y entre paréntesis, destinaré una siguiente entrega a la colaboración entre el fabricante y los bomberos para mejorar la preparación de los vehículos de la marca frente a accidentes de tráfico. Volviendo a las asistencias, de las 29 totales, siete se enmarcan en las vinculadas al aparcamiento, nueve en las ayudas a la conducción y 13 en las directamente ligadas a la seguridad.

Asistencias del nuevo Renault Clio que servirán en el día a día

"Una visión completa de 360° que permite detectar obstáculos invisibles desde el habitáculo", describe Renault sobre su sistema 3D de visión panorámica desde la pantalla central, que se logra mediante las cuatro cámaras con las que se equipa para esta función. Una función centrada en contrarrestar los ángulos muertos y las zonas a las que no accedemos cuando aparcamos, evitando así contactos indeseados.

Renault Clio | Renault

Los frenados automáticos son vitales en los coches de hoy. Su relevancia se confirma en la importancia que adquiere en las pruebas de choques de Euro NCAP. El nuevo Clio profundiza en este apartado, incorporando frenado de emergencia en marcha atrás. Pero quisiera destacar el modo Stop & Go, clave para momentos de tráfico lento. Es ahí cuando gestiona las paradas y arranques de forma automática, evitando esas intervenciones que al conductor le resultan desgastantes. Sí, tus rodillas te agradecerán.

Por último, ¿cuántas veces abrimos la puerta del lado de la calzada para salir del coche sin antes mirar atrás o cuántas veces miramos atrás por precaución? El nuevo Clio se hace cargo de las salidas del habitáculo seguras. El Safe Exit consiste, precisamente, en activar una alerta visual y acústica cuando otro vehículo se aproxima repentinamente, lo que permite tanto a conductor y acompañante como ocupantes de los asientos traseros abrir las puertas fuera de todo riesgo.