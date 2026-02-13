La marca americana Ford está redefiniendo la experiencia de conducción de los clientes de SUV en toda Europa con la introducción de su tecnología de conducción sin manos en el volante Ford BlueCruise en el nuevo Ford Kuga.

Ford BlueCruise fue el primer sistema de este tipo en ser homologado para su uso en Europa cuando se estrenó en el Ford Mustang Mach-E en 2023. Se trata de una tecnología 'sin manos en el volante, vista en la carretera' que permite a los conductores quitar las manos de la dirección cuando circulan por las áreas BlueZones designadas. Estas zonas cubren ahora aproximadamente el 95% de las autopistas de 16 países europeos.

Con esta amplia disponibilidad geográfica, por ejemplo, un cliente puede utilizar BlueCruise en seis países viajando de Estocolmo a Roma, recorriendo más de 2.000 kilómetros y pasando más de 25 horas conduciendo sin manos en el volante.

Así funciona el sistema

Basándose en las capacidades del control de crucero adaptativo inteligente (IACC) del Kuga, Ford BlueCruise gestiona activamente la dirección, la aceleración, el frenado y el posicionamiento en elcarril.

El sistema mantiene una distancia segura con respecto a otros vehículos y puede funcionar tanto a velocidades de autopista como en tráfico denso con paradas frecuentes.

Cuando BlueCruise se activa en una de las autopistas homologadas para su uso -Blue Zones-, permite al conductor quitar las manos del volante si sigue prestando atención a la carretera, lo que proporciona un nivel adicional de comodidad - y seguridad- durante viajes largos.

Antes de pasar a la conducción sin manos en el volante, los vehículos equipados con BlueCruise se aseguran de que las marcas de carril son visibles, que el conductor tiene la vista puesta en la carretera y que las demás condiciones son adecuadas.

"Ahora, BlueCruise está listo para aportar un nuevo nivel de comodidad y utilidad en uno de los vehículos familiares más populares de Europa", asegura la marca, que fabrica este modelo en España.

De serie o como opción

La tecnología BlueCruise forma parte del paquete Asistencia al Conductor, que viene de serie en las series premium ST-Line X y Active X, y está disponible como opción para los modelos Titanium y ST-Line, a partir de abril de este año.

La actualización del Kuga también presenta una optimización del sistema de audio B&O Premium,así como una opción de conectividad premium que permite a los clientes disfrutar de música, vídeos y entretenimiento a través de streaming.

Un pago único permite disfrutar de BlueCruise sin cuotas adicionales durante años, aunque hay planes mensuales y anuales para los clientes que quieran probar el sistema o solo necesiten la tecnología de conducción sin manos en épocas concretas del año.

Todos los Kuga compatibles con el sistema BlueCruise pueden beneficiarse de un período de prueba de tres meses.