Así es el SUV presentado en Dubái de la nueva marca de los creadores de Omoda, Jaecoo y Ebro

El nombre iCaur empieza a sonar fuera de China tras su puesta de largo internacional en Dubái con el V27. Y lo relevante para un comprador no es solo que sea “otro SUV nuevo”, sino su planteamiento: no es un híbrido convencional, sino un eléctrico de autonomía extendida (EREV). En la práctica, conduces como en un eléctrico (respuesta inmediata y suavidad) y te llevas un “plan B” para viajar, porque un motor de gasolina actúa como generador cuando hace falta.

iCaur V27 | iCaur

Tamaño real de SUV grande… con ventajas claras si lo vas a usar

Carrocería en el entorno de 4,9–5,0 m y batalla de 2,91 m : más espacio útil y mejor confort en viajes largos.

y batalla de : más espacio útil y mejor confort en viajes largos. Diseño “caja” con zaga tipo 4x4 y rueda exterior: enfoque práctico y con personalidad, no un SUV genérico.

El V27 juega en la liga de los SUV grandes, y eso se traduce en algo tangible: más estabilidad en autopista, mejor “pisada” y, sobre todo, mejor habitabilidad si sueles viajar con familia o cargar con trastos. La batalla de 2,91 m suele ir asociada a una segunda fila más aprovechable, algo que se nota en el día a día (sillas infantiles, piernas, acceso) y en viajes largos.

EREV: el argumento de compra es simple

Motor gasolina 1.5 turbo como generador : la tracción es siempre eléctrica.

como : la tracción es siempre eléctrica. Potencias anunciadas de 252 CV (RWD) y hasta 449 CV (AWD): margen de sobra para mover un SUV grande sin sensación de “pesadez”.

El sistema EREV tiene una ventaja muy clara frente a un híbrido clásico: mantiene la sensación de eléctrico (entrega inmediata) y reduce la dependencia de la recarga pública en viajes. Si haces mucha carretera o vives en una zona donde cargar no siempre es fácil, esta arquitectura puede encajar mejor que un PHEV típico. Además, con hasta 449 CV en la versión de tracción total, el V27 no solo promete números: promete reserva de potencia para adelantamientos, puertos y conducción cargado.

iCaur V27 | iCaur

Batería y autonomía: donde se decide si te conviene

Batería de 34,3 kWh : tamaño suficiente para que el modo eléctrico no sea testimonial.

: tamaño suficiente para que el modo eléctrico no sea testimonial. Autonomía eléctrica anunciada de alrededor de 150 km (según mercado/ciclo) y total de 900–1.000 km: pensado para combinar rutina diaria y viajes.

La batería de 34,3 kWh es el dato que cambia el partido: en muchos híbridos enchufables, el modo eléctrico se queda corto; aquí, sobre el papel, la autonomía eléctrica es lo bastante amplia como para que la semana laboral pueda hacerse casi como un eléctrico si tu uso encaja.

Y cuando toca viajar, la autonomía total anunciada (hasta 900–1.000 km) apunta a un uso realista: viajar sin planificar paradas de carga al milímetro.

iCaur V27 | iCaur

Interior y carga: lo práctico también cuenta

Pantalla central de 15,4" y HUD con realidad aumentada (según versiones): tecnología útil para viajar, no solo “pantallas por pantallas”.

y con realidad aumentada (según versiones): tecnología útil para viajar, no solo “pantallas por pantallas”. Maletero de hasta 715 litros y remolque de 1,6 t (según especificación): argumentos para quien realmente usa el coche.

En un SUV grande, el valor está en lo que resuelve. Un maletero de hasta 715 litros es una cifra que marca diferencia si haces escapadas, llevas carrito, bici o equipo. Y la capacidad de remolque de 1,6 toneladas abre la puerta a un uso más “de verdad” (remolque ligero, pequeños barcos, etc.). Si iCaur mantiene estas cifras en versiones europeas, el V27 no sería solo un SUV llamativo: sería un SUV grande con cifras que justifican su tamaño.