Ibiza dice basta y pone límites a la saturación de coches en sus carreteras

Todos sufrimos la saturación en las carreteras españolas, especialmente en contextos urbanos o turísticos. En estos últimos, la proliferación de los coches de alquiler echa más leña al fuego, aumentando el volumen de tráfico y complicando la circulación. En algunas regiones se ha alcanzado un límite de hartazgo que ha forzado a las autoridades a tomar medidas. Es el caso de una de las zonas con más visitantes extranjeros de toda España, la isla de Ibiza.

El año pasado ya se puso en práctica la norma de restringir la entrada de coches procedentes de fuera de la isla desde el primer día de junio hasta el último de septiembre. En 2025, el límite diario fue de 20.618 unidades. Pues bien, se va a viajar a Ibiza el próximo verano y tenía pensado llevar su vehículo en barco desde Valencia (como hace bastante gente), tenga en cuenta estos cambios en esta iniciativa.

Fechas modificadas

Tomando los datos que dio la experiencia de 2025, se ha decidido reducir el periodo de restricciones por un mes, será desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Se comprobó que las dos primeras semanas de junio (cuando aún hay colegio) y las dos últimas de septiembre (cuando muchos trabajadores regresan a la normalidad) no existe saturación y no es necesario aplicar el límite de entrada de coches.

Atascos en carretera | Europa Press

Lo que ocurra en 2026, volverá a afectar en las fechas para las restricciones de 2027, pudiendo ser aplicadas solo en julio y agosto. De momento, para este año hay otra modificación muy importante respecto al verano anterior. El límite de coches que podrán entrar en Ibiza al día baja desde los 20.618 a los 18.918. Es decir, las autoridades cierran más la mano para evitar saturaciones.

Varias excepciones

Quien quiera entrar en la isla sin problemas, necesitará de una autorización. Obviamente, hay excepciones para los residentes en Ibiza, Formentera, Menorca o Mallorca, los propietarios de casas allí, los vehículos oficiales o de servicio público, el transporte de mercancías y distribución comercial, maquinaria agrícola y de obras, personas con movilidad reducida, o coches se dirijan o vayan hacia Formentera.

Este tipo de medidas ayuda para evitar saturaciones de tráfico desesperantes en momentos concretos del año cuando el volumen de coches aumenta considerablemente. Ibiza sigue en 2026 con el experimento de 2025 porque salió bien. Por tanto, sería lógico que se aplique a otras zonas de España con condiciones similares, las turísticas.