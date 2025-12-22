Así es la burbuja gigante viral que protege a tu coche de cualquier impacto

Un simple golpe, arañazo o abolladura en el coche basta para arruinar el día de cualquier conductor. Aparcar en la calle, e incluso en un garaje, conlleva el riesgo de encontrar algún desperfecto al regresar, una situación que inquieta a la mayoría de conductores.

Aunque en la vía pública es casi imposible librarse de un roce, en un garaje privado todavía hay opciones para mantener el coche intacto. La solución a este problema llega con una cápsula resistible hecha de PVC (material termoplástico), fabricada y comercializada por la empresa estadounidense CarCapsule.

Una burbuja de aire protectora de coche

Se trata de una burbuja que se hincha en solo tres minutos gracias a un motor y que aguanta el calor del fuego, el filo de un cuchillo e incluso el peso de un ladrillo. Y no solo cosas pesadas o peligrosas: también protege al vehículo del polvo gracias a su recubrimiento.

Las imágenes hablan por sí solas: esta burbuja funciona. En el vídeo se aprecia cómo el usuario lanza todo tipo de objetos para poner a prueba la resistencia de esta funda protectora. El más llamativo, sin duda, son unas escaleras. Aun así, la cápsula protege el Ferrari a la perfección.

¿Cuánto vale?

El sitio de Car Capsule ofrece una gran variedad de opciones, que van desde los casi 500 euros hasta los 800.Sus alternativas se diferencian más que nada en el tamaño: algunos son válidos para motocicletas, para minicoches o para clásicos. Y cómo no, también para proteger deportivos.

“La CarCapsule para interiores es una solución de almacenamiento de vehículos disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. La CarCapsule protege su preciado vehículo del polvo, la suciedad, los golpes, la corrosión, el moho, los olores a humedad y las plagas, a la vez que lo presenta en una exhibición de calidad”, señalan en el sitio web.