Conseguir la etiqueta CERO será mucho más complicado tras las elecciones

El panorama político actual podría implicar numerosos cambios en función de la coalición que se forme finalmente. Y es que el resultado podría afectar directamente a esa esperado cambio por parte de la DGT a la hora de repartir la etiqueta CERO, uno de los distintivos medioambientales más codiciados actualmente.

Y es que desde hace tiempo, son muchos los ciudadanos los que no ven justos los criterios utilizados a la hora de proporcionar esta etiqueta. De esta manera, la Dirección General de Tráfico está trabajando para modificarlos, y todo podría avanzar o pararse en función de lo que suceda próximamente en Moncloa.

Así es la forma más barata de tener un coche con la etiqueta CERO de la DGT | Kia

La etiqueta CERO podría estar a punto de sufrir importantes cambios

En la actualidad, todo coche 100% eléctrico y los híbridos enchufables que superen los 40 kilómetros de autonomía reciben la etiqueta CERO. Con esta, no solo se puede acceder sin restricción alguna a las Zonas de Bajas Emisiones o distritos centro, sino también estacionar de manera gratuita en las zonas de pago.

Y mientras que los coches eléctricos seguirán recibiendo este distintivo sin problema alguno, o al menos de momento, los PHEV lo tendrán más complicado. Esto se debe a que la DGT revisará las condiciones para que estos obtengan la etiqueta CERO tal y como aseguró Jose Martín Castro Acebes, Presidente de la Asociación Española de Renting.

La UE instalará cargadores para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros para 2026 |

Así, todo apunta a que los coches híbridos enchufables tendrán que contar, principalmente, con una autonomía en modo eléctrico bastante más generosa. Y es que esta tendrá que ser, de al menos, 90 kilómetros, cifra que cada vez consiguen homologar más coches, siendo el inminente Volkswagen Tiguan PHEV claro ejemplo de ello.

No obstante, no se ha aclarado si los PHEV con menos autonomía optarán directamente a la etiqueta ECO o si se creará una nueva categoría intermedia. Lo que sí que está claro es que aquellos vehículos que hoy en día tengan la etiqueta CERO no sufrirán cambios en lo que a beneficios se refiere.