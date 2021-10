Conducir de forma eficiente o planificar el viaje aporta gran ahorro a los conductores, según Hello Auto

Más información La innecesaria acción al volante que te puede costar hasta 15.000 euros de multa

Este ahorro, según explican desde Hello Auto, se consigue gracias a algunas ventajas que ofrece la buena conducción como respetar las normas de circulación, conducir de manera eficiente con los recursos que ofrece el vehículo, planificar el viaje o los descuentos que ofrece Hello Auto precisamente por cumplir estos requisitos.

Esto se puede calcular gracias a los seguros telemétricos que ofrece la compañía aseguradora, ya que la 'blackbox' va conectada a la OBD del vehículo y mide la conducción del asegurado, pudiendo acceder a ella de forma personal a través de la 'app'. Además, los clientes que cuentan con algún seguro de Hello Auto han podido medir su conducción para mejorarla y hacerla más eficiente. Gracias a ello, a través de la aplicación pueden repasar las rutas realizadas, saber el estado del vehículo antes de cogerlo y acceder a diferentes servicios que ofrece la aseguradora española como hacer un parte de voz mediante notas de voz.

Gracias a esta información, Hello Auto consigue que sus clientes "mejoren su conducción utilizando buenas prácticas al volante". De esta forma se contribuye a la seguridad vial reduciendo los siniestros y el número de víctimas mortales en carretera. Por último, desde Hello Auto han recomendado usar no usar el teléfono móvil mientras se conduce, revisar el mantenimiento del vehículo (ha puesto en marcha una función que ayuda a prevenir averías y posibles inconvenientes de última hora) y descansar convenientemente en viajes largos.

