Es el compacto alemán de alta gama más vendido de España y lo consigues por menos de 35.000 euros

Acceder a coches alemanes de alta gama no es asequible, pero tampoco un privilegio de otro mundo. Los responsables de que así sea se encuentran, lógicamente, en la zona más baja de las gamas. Los modelos de entrada de BMW y Audi –a excepción del Clase A de Mercedes, que araña los 40.000 euros de base– cuestan lo que vale hoy, por ejemplo, un Toyota C-HR eléctrico, por nombrar uno que hace un mes empezó a verse en las calles españolas y ya registra demanda.

Son los cuatro aros más famosos de la industria del automóvil los que en el mercado español colocan su compacto alemán premium como la referencia del nicho en cuanto a cantidad de ventas. Una respuesta para quienes buscan carrocería con estilo hatchback y longitud justa para los parámetros del segmento C resulta el Audi A3 Sportback, con sus más de 4,3 metros de largo, ya sea en su versión microhíbrida TFSI como en la híbrida enchufable TFSIe.

Audi A3 TFSI | Audi

La diferencia entre ambas opciones es abismal en la relación precio-funcionalidad: son más de 10.000 euros que te ahorrarías optando por la variante más estándar y además te llevarías el maletero con el mejor volumen de carga: 380 litros, cuando el PHEV no alcanza los 300. Claro, en vehículos de esta especie buscamos mucho más que utilidad.

Audi A3 Sportback: diseño, mecánica y una versión de acceso que puede mejorar por unos pocos euros más

Si un coche entra por los ojos, a este cinco puertas le cabe el que probablemente sea el concepto de diseño más agresivo si lo comparamos con el A-Class y con el Serie 1 del fabricante bávaro. Al menos, al establecer esa conexión entre el tratamiento visual y las prestaciones de la mecánica. En el compacto de Ingolstadt sobresalen superficies cargadas de molduras y secciones afiladas a tono con la experiencia de conducción que un compacto de Audi promete. ¿El atractivo extra? No resigna rasgos de coupé.

Audi A3 | Centímetros Cúbicos

El punto de partida es el acabado Advanced con motor 1.5 de 85 kW –115 CV– y caja manual de seis velocidades. Potencia suficiente para el uso diario y, no menos importante, un par motor por demás decente a bajas revoluciones: 220 Nm a 1.500-3.000 revoluciones por minuto. No esperes la mejor aceleración de 0 a 100 km/h, pues tarda más de nueve segundos en establecerlo, pero sí un automóvil óptimo para momentos de adelantamiento.

Es esa la versión por la cual pagarías 34.010 euros. Ahora bien, con la misma fórmula mecánica, y sin extralimitarse en el presupuesto –Audi España lo anuncia en 35.400 euros–, el acabado Advanced puede volverse algo más interesante: misma caja de cambios y mismo 1.5, pero con potencia de 150 CV, par de 250 Nm a 1.500-3.500 rpm, aceleración en 8,5 segundos y todo ello conservando el consumo mixto de 5,5 a seis litros a los 100 km recorridos.