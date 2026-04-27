Uno de los mitos de Mitsubishi y con motor de gasolina baja de precio hasta los 16.350 euros

Una de las virtudes del Mitsubishi Colt, uno de los modelos más populares de la marca japonesa, era su relación calidad-precio. No obstante, le han dado un empujoncito más en el mercado bajando aún más su coste de partida a los 16.350 euros en su versión de acceso. Por lo tanto, el Colt gana aún más protagonismo como opción de compra en el segmento de los Utilitarios de gasolina.

Es un coche de dimensiones pensadas para una conducción fluida en ciudad: 4,04 metros de largo, 1,72 de ancho y 1,43 de alto. A pesar de este tamaño, este modelo de Mitsubishi es un coche cómodo para sus plazas de pasajeros y, además, ofrece una muy digna capacidad de carga para ser un Utilitario. Su maletero se expande hasta los 391 litros.

Mitsubishi Colt GLP | Mitsubishi

Consumo contenido en su motor gasolina

Su motorización es bastante básica, integrando un motor de gasolina de 1.0 litros y tres cilindros en línea que se vincula a una tracción delantera y una transmisión manual de seis marchas. El propulsor entrega 90 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 12,2 segundos, una velocidad máxima de 174 km/h y un consumo de combustible de 5,1 litros cada 100 kilómetros. Precisamente, una de las grandes virtudes del Mitsubishi Colt es su gasto reducido. Es decir, no solo se ahorra en el momento de compra sino día a día.

Otra de sus ventajas sobre coches de características similares y en la misma franja de precio es la amplísima gama de sistemas de asistencia a la conducción que incorpora. Tiene un sistema de distancia de aparcamiento delantero con sensor, y también trasero en este caso con sensor y cámara, cuyas imágenes se proyectan en la pantalla táctil de 7 pulgadas para el sistema multimedia. Hay que suma un nivel 1 de conducción autónoma, reconocimiento de señales de tráfico o sistema de frenado anti-multicolisión.

Mitsubishi Colt GLP | Mitsubishi

Más ADAS incluidos

Pero el abanico sigue extendiéndose con alerta de cambio de carril, limitador de velocidad, control de arranque en pendiente, encendido automático de luces de emergencia o control de crucero. Es muy inusual que un coche por menos de 16.500 euros incluya tantos sistemas de asistencia a la conducción y otros elementos tecnológicos como su base de carga inalámbrica para dispositivos móviles.

Para redondear el Mitsubishi Colt y elevarlo aún más en el mercado, la garantía del vehículo es por 60 meses y 100.000 kilómetros. Esta oferta de primavera para este modelo japonés, da una oportunidad para comprar una ganga que ya lo parecía antes del descuento. Su único defecto, un diseño que no dice nada. Pero si para ti eso es lo de menos, no le quites ojo al Colt.