Mercedes CLA vs BMW i4 vs Audi A6, ¿cuál es la mejor berlina premium?

Las marcas alemanas son un auténtico referente en el desarrollo de las berlinas, un sector de gran competencia en el mercado germano. Hay modelos para dar y regalar, pero vamos a enfrentar tres eléctricos que tienen condiciones muy atractivas y un precio de partida similar (con descuentos y ayudas incorporadas), el Mercedes CLA, el BMW i4 y el Audi A6 Sportback.

Mercedes CLA eléctrico

Mercedes CLA Electric | MERCEDES

Empezamos por la marca de la estrella y su CLA eléctrico, el modelo de este trío que tiene un precio base más bajo, 54.710 euros, aunque es para la versión de acceso, muy por debajo en motorización, batería y equipamiento respecto a sus otras dos alternativas superiores. En cualquier caso, una de sus ventajas es la experiencia de conducción y su diseño de extrema elegancia en el exterior y lujoso en el interior.

Para conceder mayor amplitud a los pasajeros, reduce el maletero a los 405 litros, el que menos con diferencia de los tres modelos. En cuanto autonomía, en la versión más barata es de 542 kilómetros, mientras que en la gama completa puede alcanzar hasta los 790 km. Es un rango muy amplio, como de potencia, pues de los 224 CV de la alternativa básica pasa a los 354 CV de la más avanzada.

BMW i4 eléctrico

BMW i4 e35 Xdrive | motor.atresmedia.com

El rival más directo de Mercedes en Alemania, BMW, cuenta en su catálogo con este i4 eléctrico cuyo precio parte de 57.990 euros. Es la berlina más corta de las tres, se qudda en 4,64 metros de largo, pero su distribución interior consigue que sea un coche cómodo y que otorga 470 litros de maletero, ganando al CLA en cuanto a espacio.

No obstante, la versión de acceso ofrece mucha potencia, 286 CV, mientras que la autonomía no llega ni a 510 kilómetros. Igual que el modelo de Mercedes, tiene otras dos alternativas, pero la de mayor autonomía es de solo 607 kilómetros, un defecto. Eso sí, en cuanto a potencia, la que más entrega son 601 CV, para los clientes que amen la velocidad sobre cualquier cosa. De las tres berlinas que confrontamos, es la más deportiva en diseño y sonoridad.

Audi A6 Sportback eléctrico

Audi A6 e-Hybrid | Audi

Si cogemos el CLA y el i4 y los metemos en una coctelera, nos podría salir el concepto de diseño del Audi A6 Sportback, mezclando la sobriedade del Mercedes con ciertos toques deportivos del BMW. Es el que tiene gama más amplia, sumando diez alternativas, pero lo sorprendente son las condiciones de su versión de acceso, que se vende desde 56.499 euros.

Alcanza los 618 kilómetros de autonomía y 326 CV de potencia. Para quien busque una berlina alemana barata, sin pensar en alternativas de mayor gama sino aceptando la más accesible, el Audi A6 Sportback es una grandísima opción. Su largura es de casi 5 metros, lo que puede dificultar su movilidad en ciudad, donde cada centímetro importa, especialmente en calles estrechas o tráfico denso. Eso sí, los 529 litros de maletero no se los quita nadie.