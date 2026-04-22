¿Buscas alta gama? Este es uno de los Mercedes Benz más vendidos de España y cuesta menos de 40.000 euros

Si de compactos de Mercedes Benz más vendidos de España hablamos, puede que, aunque sea uno de los más asequibles de la gama –con el propósito de ubicarlo en la línea de entrada fue lanzada la nueva generación–, el CLA se mantenga fuera de tu alcance. La alternativa tiene forma de hatchback, comienza por debajo de los 40.000 euros y es el tercer modelo de la marca más elegido en el país.

El Mercedes Benz Clase A es, de hecho, el coche que más demanda registra año a año entre los conductores españoles, dado que solo es superado por los SUV GLA y GLC. Un cinco puertas que, de momento, conserva por amplio margen su lugar de privilegio como el tercer Mercedes más popular, con casi 2.500 unidades entregadas en lo que llevamos supervisando desde que empezó el 2026, incluyendo el parcial de abril.

Mercedes Clase A híbrido | Mercedes

Mecánicas para todos los gustos. Bueno, no para quienes pretenden rebajarlo a la movilidad eléctrica. Por más que haya exponentes en faceta cero emisiones que se mantienen a la orden del día –sin ir más lejos, el Opel Astra recién salido del horno–, hay intérpretes que no deben prestarse al sacrilegio. En el Clase A, como mucho una opción híbrida enchufable que entre el cuatro cilindros y el motor eléctrico manda mediante una caja automática de ocho velocidades una potencia combinada de 218 CV.

Mercedes Clase A: versiones y rivales

Electrificado, aunque microhíbrido, salen de fábrica las tres versiones de gasolina. Homologando 5,8 litros a los 100 km recorridos y produciendo entre 136 y 163 CV según la que elijas, dos apuntan al consumo más que a las prestaciones, mientras la tercera opción prioriza la experiencia prestacional, aumentando la cilindrada a dos litros y elevando la potencia máxima a 224 caballos.

Mercedes Clase A híbrido | Mercedes

No obstante, exceptuando la influencia de la batería de la variante PHEV, es en el Mercedes Benz Clase A a diésel donde darás con los consumos más contenidos del modelo. Un 220 d redondea un ciclo combinado de cinco litros sin prohibirse de una máxima de 190 CV y, con 400 Nm, del mejor par motor entre todos los niveles de diésel y gasolina. Dicho esto, y sin ánimos de llamar a la confusión, que este compacto premium inicie en algo más de 39.000 euros se debe a la versión 180 de gasolina asistida por generador eléctrico. No esperes en ella la mejor aceleración.

¿Rivales? Ve por el Audi A3 –líder en este nicho– o por el BMW Serie 1 para ahorrarte entre 4.000 y 5.000 euros. Aun así, el Clase A registra un volumen de ventas considerablemente superior al del hatchback del fabricante bávaro, y sus motivos tiene.