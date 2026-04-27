SAIC estudia fabricar sus coches eléctricos en España para esquivar los aranceles de la UE

La china SAIC Motor está cada vez más cerca de elegir España como base para su futura fábrica europea de coches eléctricos.

La decisión, adelantada por Bloomberg, todavía no es definitiva, pero todo apunta a que la balanza se inclina hacia territorio español, dejando en segundo plano la opción de Hungría.

Según fuentes cercanas al proceso, aún quedan piezas importantes por encajar: cuánto dinero se invertirá exactamente, qué capacidad tendrá la planta y en qué plazos empezaría a producir.

Pero el movimiento se ajusta a la estrategia del grupo: fabricar dentro de la Unión Europea para esquivar en parte los aranceles que Bruselas aplica a los vehículos importados desde China.

Oficinas centrales de SAIC Motor | EP

España, en este contexto, ha ganado peso como destino industrial. No es casualidad. En los últimos años ha ido consolidando un ecosistema potente alrededor del coche eléctrico, con incentivos públicos, proveedores especializados y una base industrial sólida.

Ciudades como Zaragoza —donde Stellantis tiene una de sus principales plantas— son un ejemplo de ese músculo productivo.

Marcas que forman parte de SAIC

El gigante chino no es un actor cualquiera. Bajo su paraguas están varias marcas conocidas, tanto propias como fruto de alianzas internacionales. Entre ellas destacan:

MG, probablemente la más visible en Europa ahora mismo

Roewe

Maxus

Wuling

Además de joint ventures con Volkswagen y General Motors en el mercado chino

SAIC no sería la primera en apostar por producir en suelo español. Aunque el fenómeno todavía es incipiente, ya hay movimientos interesantes:

Chery ha anunciado su llegada a la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, donde planea ensamblar vehículos junto a socios locales.

EBRO, relanzada con apoyo industrial chino (vinculado precisamente a Chery), también produce en Barcelona.

Además, otras marcas chinas como BYD, Omoda o Jaecoo ya están vendiendo coches en España, aunque por ahora sin producción local consolidada.