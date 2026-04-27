Mercedes cambia radicalmente sus baterías para eléctricos: abandona al gigante CATL, por otro gigante

Las estrategias de las marcas en torno a la electrificación pueden suponer el éxito o el fracaso en los próximos años, incluso quebrando el prestigio acumulado durante tantas décadas a combustión. Por eso, cada paso que den debe ser estudiado al máximo, no se permite dar palos de ciego. No obstante, Mercedes ha tomado una de esas decisiones que suponen un antes y un después en sus coches con cero emisiones, y definirá el futuro del mítico fabricante alemán.

Actualmente, los modelos eléctricos de Mercedes están alimentados por baterías de la empresa china CATL, una de las más reconocidas en la industria del automóvil y que más ha avanzado en tecnología. De hecho, recientemente han presentado baterías en estado sólido u otras que consiguen cargar en menos de diez minutos. Es decir, para la marca alemana y para cualquier otra, una asociación con CATL parecería una garantía de futuro.

Mercedes Benz Clase C | Mercedes Benz

Más familiaridad para los clientes

No obstante, Mercedes ha cambiado de proveedor de baterías de cara a las próximas generaciones de sus coches eléctricos. Ha abandonado a la china CATL para incorporar a la surcoreana Samsung SDI. Sí, se trata de la filial de baterías de la famosa marca de tecnología, especialmente conocida por sus móviles y tablets. Es verdad que hay un punto a favor en esta decisión, la inmensa mayoría de los potenciales clientes está más familiarizado con Samsung que con CATL, lo que puede generar más confianza.

Además, la tecnología que ofrece la compañía surcoreana es bastante prometedora. Son baterías con células NMC, compuestas por níquel, manganeso y cobalto. Esta combinación permite más densidad energética, lo que se traduce en más autonomía si necesidad de incrementar el tamaño de las baterías. Esto es importantísimo porque un sistema que ocupe demasiado espacio supone sacrificar comodidad para los pasajeros, capacidad de carga dentro del habitáculo y hasta la incorporación de otros elementos tecnológicos.

Mercedes Clase C 2027 | Mercedes Benz

Una desventaja

Eso sí, las baterías NMC de Samsung tienen una desventaja contra las LFP (de hierro y fosfato) que ofrecía CATL en los coches de Mercedes. Las LFP son más duraderas porque no se degragan tanto con sus recargas. El nuevo sistema NMC se integrará en los modelos de la marca alemana construidos sobre la plataforma MMA a partir de 2028.

Están disponibles en SUVs compactos y medianos o en coupés. Aunque sobre el papel, el cambio tiene sus riesgos y también sus grandes ventajas, no será hasta que estos coches con las baterías de Samsung estén en la carretera que podamos definir si la decisión de Mercedes ha sido acertada o han comprometido su futuro inmediato.