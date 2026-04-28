Uno de los exitazos de Toyota en España va camino de repetir historia con su eléctrico con más de 600 km de autonomía

Las entregas no se hicieron esperar… y la escalada en el ranking tampoco. Poco tardó el Toyota C-HR +, modelo eléctrico del consagrado SUV coupé japonés, en posicionarse entre los más vendidos de su tipo desde su llegada a los primeros clientes. La referencia es hacia el mercado español, donde en estos momentos figura entre los diez vehículos todo eléctricos más elegidos del país.

A excepción de los Tesla Model 3 y Model y –los líderes indiscutidos–, en esta competencia las fichas se van moviendo en el corto plazo y coches como el Jeep Avenger a batería, que había comenzado el año entre los primeros de la lista y a pesar de seguir registrando un alto crecimiento en relación con su propio desempeño interanual, ha caído algunas posiciones.

Toyota C-HR+ | Toyota

Una primera advertencia del Toyota C-HR + a los eléctricos más populares de España

El C-HR eléctrico, con su irrupción, es responsable. En estos momentos ha superado los 800 ejemplares matriculados desde que Toyota España recibió las primeras unidades en marzo, si bien la apertura de pedidos había comenzado en septiembre del 2025. Esto significa que va camino a superar a uno de los coches EV que, de igual manera, se ganó el interés y la confianza de los conductores españoles apenas lanzado a los concesionarios: el Renault 5 E-Tech ve en riesgo su cómodo puesto y parece ser el siguiente en la lista.

El C-HR + se sirve de la fama y la consolidación del modelo de combustión que, desde el debut de su segunda generación en 2023, se fabrica como híbrido sin excepciones. Aunque para el beneficio del desempeño comercial del SUV compacto en todas sus facetas, la llegada de esta versión eléctrica resulta vital: con su incorporación a la gama, el C-HR es ahora mismo el segundo modelo más vendido de España, imponiéndose a referentes como el Seat Ibiza.

Toyota C-HR+ | Toyota

Ante la avanzada de los eléctricos chinos de altas autonomías, necesitaba Toyota un EV a la altura de los tiempos que corren y, además, en el segmento dominante de la actualidad. El C-HR + ha aparecido como la solución con sus más de 600 kilómetros de autonomía combinada, si bien sale de fábrica con especificaciones que van más allá de su eficiencia.