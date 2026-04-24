¿Es legal rodear toda una rotonda por el carril exterior? La DGT aclara la norma definitiva

Hoy vamos a zanjar esta polémica con la norma definitiva que la DGT ha vuelto a recordar. ¿Es legal rodear toda una rotonda por el carril de fuera? La respuesta corta es sí, es totalmente legal y, además, te da la prioridad absoluta.

Muchos conductores creen erróneamente que el carril exterior es solo para la primera o segunda salida, pero la normativa de la DGT es clara: el carril exterior funciona como una vía principal. Si tú vas por fuera, tienes preferencia sobre cualquiera que esté en los carriles interiores.

Lo que está prohibido por ley es "cortar" la rotonda; es decir, salir directamente desde un carril interior cruzándote delante de otros coches.

Esta maniobra ilegal no solo causa la mayoría de los golpes, sino que puede costarte una multa de hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos si los agentes consideran que hay conducción temeraria.

Aunque los expertos recomiendan usar los carriles interiores para mejorar la fluidez en salidas lejanas, nunca estás obligado a hacerlo. Si vas por el exterior y alguien te pita por no salir, recuerda que la ley está de tu parte.

Ante la duda, quédate fuera, señaliza siempre tu salida y, si no puedes cambiarte de carril con seguridad, simplemente da otra vuelta. ¡Evita multas y accidentes con este consejo! Al final, la clave no es solo conocer la ley, sino conducir con previsión y respeto por los demás usuarios.