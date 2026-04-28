Vuelve uno de los míticos todoterrenos de Nissan que también lo fue de la Guardia Civil

Nissan es una de las marcas que más ha suministrado vehículos a la Guardia Civil. Aunque el Patrol es el modelo más vinculado a este cuerpo de seguridad, existe otro que acompañó durante horas a los agentes, el Terrano. Su producción empezó en 1986 y terminó dos décadas después, 2006. Pues precisamente después del mismo intervalo de tiempo, 20 años, el fabricante japonés ha oficializado el regreso de este 4x4.

De momento, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Pekín un prototipo, llamado Nissan Terrano PHEV Concept, cuya transformación en realidad y producción comenzará en 2027. El propio nombre del modelo deja claro cuál será su tipo de motorización, híbrida enchufable, y se pueden avanzar que incluiría el mismo sistema que el Nissan Frontier Pro.

Prototipo del Nissan Terrano | Nissan

Elevada potencia

Es decir, un motor turbo de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros, junto a dos propulsores eléctricos, que generan 420 CV de potencia. Además, los motores eléctricos están alimentados por una batería que ofrece más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica, una cifra generosa que permite trayectos urbanos diarios sin usar la propulsión de gasolina y, por lo tanto, ahorrar consumo de combustible y dinero en las gasolineras.

La apuesta de Nissan por el nuevo Terrano es bastante alta y se demuestra en que será un modelo global, presente en prácticamente todos los mercados. En la marca japonesa quieren aprovechar que los clientes sienten la falta de todoterrenos que les convenzan y entregarles el Terrano como alternativa para llenar ese vacío. El modelo que mejor lo cubre hasta ahora es el Toyota Land Cruiser, que será su gran rival.

Prototipo del Nissan Terrano | Nissan

Diseño de toda la vida

De hecho, el diseño del nuevo Terrano recuerda en algunos aspectos al de Toyota. Es un todoterreno en toda su esencia, con una gran altura respecto al suelo y no quedándose a medias como tantos modelos que quieren ser al mismo tiempo un 4x4 y un SUV. Con un cuerpo de líneas rectas y robustas, como un todoterreno de toda la vida, en el frontal encontramos un salto a la modernidad.

Una parrilla con luces LED recorre el frontal de lado a lado y en ella también se ilumina el nombre de la marca. Sobre los laterales del capó, se levantan dos pequeños focos que le dan un aspecto más campero al Nissan Terrano, junto a añadir más luces para afrontar los lugares de plena oscuridad que te puedes cruzar en tus aventuras de plena naturaleza con tu 4x4.