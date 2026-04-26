LO MEJOR DE LA SEMANA: Geely aterriza en España, el Cupra Born se renueva y exito del Madrid X Motor 2026

Geely pone a la venta los dos modelos con los que iniciará su andadura en España: por un lado, el E5, un SUV 100% eléctrico de tamaño medio con 218 CV y 475 km de autonomía; y por otro, el Starray EM-i, un híbrido enchufable con 262 CV con una autonomía eléctrica de hasta 182 km y una combinada de más de 1.000. Ambos ofrecen un diseño atractivo, calidad aparente y tecnología a bordo, que os enseraremos dentro de poco en Centímetros Cúbicos.

Después de vender 170.000 unidades, el Cupra Born estrena actualización. El primer 100% eléctrico de la marca española se ha sofisticado.

También sube la apuesta en tecnología, porque tendrá tres versiones con potencias de los 190 a los 326 CV. Con dos baterías, de 58 o 79 kWh netos de capacidad, y un interior que destila deportividad.

Cupra Born | CUPRA

La versión VZ, es capaz de recorrer unos 600 kilómetros en conducción mixta, carga la batería al 80% en corriente continua en algo más de 20 minutos, y acelera de 0 a 100 en 5,6 segundos.

Parece que el Salón Comercial de la Motocicleta de Madrid, el Madrid X Motor, ha llegado para quedarse. Tuvo lugar entre los días 10 y 12 de abril en las instalaciones de La Torre-Ciudad del Conductor, donde acogió a más de 18.000 visitantes en su primera edición.

Todo con la participación de más de 70 expositores, con una superficie expositiva neta de 5.000 metros cuadrados junto a más de 40 actividades diferentes. Contó con marcas como BMW, Kawasaki, Bimota, Honda, Harley-Davidson, entre otras

Un rediseño con novedades: las claves del exterior del nuevo Peugeot 408 2026 | Peugeot

La personalidad del Peugeot 408 es uno de sus puntos fuertes, con las tres tiras LED que reinterpretan las icónicas “garras del león”. Y por primera vez, integrado en una banda continua, el nombre de Peugeot se ilumina en la parte trasera.

Llega con tres versiones: híbrida, de 145 caballos, que puede circular en modo eléctrico por ciudad, hasta el 50% del tiempo; híbrida enchufable, con 240 caballos y hasta 85 kilómetros de autonomía eléctrica; y la versión 100% eléctrica, con 213 caballos y 456 kilómetros de autonomía.

Repsol y Horse Powertrainhan desarrollado el motor híbrido HORSE H12 Concept, que funciona con gasolina 100% renovable. Un propulsor diseñado en España, que mejora la eficiencia energética y reduce el consumo y las emisiones.

Una combinación de combustibles renovables y tecnología híbrida, que se convierte en una alternativa complementaria a la electrificación.

La Edición número 43 del Rally de Sierra Morena tuvo 203 km cronometrados en los que, José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias, fueron coronados como los más rápidos a los mandos de su Skoda Fabia RS Rally2 tanto en el European Rally Championship como en el Supercampeonato de España de Rallys.

La siguiente cita del SCER será en los días 15-16 de mayo, en el Rally Ciudad de Utiel