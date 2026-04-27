Porsche sigue ampliando la gama eléctrica del Cayenne con un coupé que se acerca al 911

Porsche está pasando una de las peores crisis de su historia, con pérdidas multimillonarias y una brutal caída de las ventas. No le ha sentado nada bien la entrada en la era de la electrificación. Sin embargo, en busca de la resurrección y sin sacrificar las propulsiones cero emisiones, la marca alemana ha confiado su futuro a uno de los modelos más exitosos, el Cayenne, que sigue ampliando su gama.

El Cayenne eléctrico tiene ahora una nueva versión coupé con una estética ciertamente inspirada en otro de los coches más míticos de la marca, el 911. De esta manera, el Cayenne se transforma en un SUV más deportivo con grandes salidas de aire en el frontal, aletas que se levantan sobre el capó o grandes llantas propias de la competición.

Porsche Cayenne | Porsche

Gran capacidad de remolque

La versión coupé del Cayenne eléctrico suma 4,98 metros de largo, 1,98 de ancho y 1,65 de alto. Estas dimensiones permiten un habitáculo muy práctico, cómodo y espacioso. Su maletero se extiende hasta los 534 litros (1.347 con la fila de asientos traseros abatida), más un frunk delantero de 90 litros. Además, tiene una capacidad de remolque de 3,5 toneladas.

Respecto a la motorización, el Cayenne coupé eléctrico cuenta con una versión de base de 442 CV para una aceleración de 0 a 100 en 4,8 segundos, y con autonomía de 661 kilómetros. Existe una opción de propulsión intermedia de 666 CV para una aceleración en 3,8 segundos, con 668 kilómetros de autonomía. Por último, la alternativa más potente cuenta con 1.156 CV para acelerar de 0 a 100 en 2,5 segundos y registrar una velocidad máxima de 260 km/h, mientras que su autonomía se queda en 628 km.

Porsche Cayenne | Porsche

Mejor aerodinámica, más autonomía

Depende de la versión escogida, el motor eléctrico será alimentado por una batería con una capacidad diferente. En cualquier caso, el coeficiente de aerodinámica del vehículo es de 0,23 (superando en 0,02 el de la carrocería no coupé). Esta cifra logra que la autonomía aumente en 18 kilómetros en cada una de las opciones de acabado y motorización.

Aunque todavía no está disponible en el mercado español, su venta no tardará en arrancar y, de hecho, ya ha sido anunciado un precio de partida de 109.496 euros. Es decir, se ubica a la altura del Mercedes GLE Coupé híbrido enchufable, el cual será su principal competidor entre los SUV coupé de más alta gama.