GWM Tank 700, el todoterreno chino de alma deportiva que imita al Mercedes Clase G y está a punto de llegar a España

Los chinos tienen una máxima, lo que funciona, continuará funcionando. Así que cuando se trata de vender, toman como inspiración los productos que ya son un éxito. Es el caso del todoterreno GWM Tank 700, elaborado por una marca del gigante asiático pero claramente basado en el mítico Mercedes Clase G en cuestiones de diseño exterior. Pero lo que guarda bajo el capó hace que este modelo tenga alma de deportivo.

GWM es una empresa tan china que sus siglas hacen referencia a Great Wall Motors, por la Gran Muralla del país asiático. En España dentro de poco llegarán con un SUV Compacto llamado Ora 5, pero en verano desembarcarán con este todoterreno Tank 700, que en China cuesta poco más de 53.000 euros, un precio que se elevará en nuestro mercado.

GWM Tank 700 | GWM

Dos versiones de motorización

Con 5,01 metros de largo y 3 de distancia entre ejes, es un coche grande, contundente, que podría catalogarse como un SUV pero que aparenta más ser un 4x4. Su motorización es PHEV, híbrida enchufable, está disponible en dos versiones. La de acceso se llama Hi4-T y está compuesta por un motor de gasolina V6 de 3 litros y otro eléctrico de 130 kW.

La potencia conjunta de este sistema es de 523 CV, asegurando una aceleración de 0 a 100 en 5,6 segundos y un consumo combinado de 2,97 litros cada 100 kilómetros. El propulsor eléctrico está alimentado por una batería de 37,1 kWh que ofrece apenas una autonomía eléctrica de 90 kilómetros que se antoja escasa para las escapadas a la naturaleza que suelen realizar quienes optan por un coche como este.

Por otra parte, existe otra versión denominada Hi4-Z que en un lugar de un motor eléctrico, tiene dos, aumentando la potencia hasta los 863 CV. La aceleración se mantiene en 5,6 segundos pero el consumo se reduce a 1,16 litros gracias al abultado incremento de la autonomía eléctrica motivado por una mayor batería de 59,05 kWh. De los 90 kilómetros pasamos a 190.

GWM Tank 700 | GWM

Cargado de equipamiento

La potencia y las prestaciones de estas motorizaciones son más propias de un deportivo que de un todoterreno, y garantizan que el GWM Tank 700 afronta cualquier superficie con suficientes argumentos. Además de estas cualidades, hay que sumar un equipamiento que facilita la vida a cada uno de los pasajeros. Por ejemplo, su pantalla multimedia de 15,6 pulgadas y otra plegada en el techo, para los asientos traseros, de 17,3 pulgadas.

No falta entretenimiento, pero tampoco otros elementos que ayudan a las aventuras en la naturalea, como una nevera de 5,4 litros, asientos calefactables y con masaje, o un sistema de sonido de 21 altavoces. Sin duda, el GMW Tank 700 puede convencer a bastantes conductores que se planteen la compra de un todoterreno.