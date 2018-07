Coches de stock o coches de Km.0: ¿dónde está el chollo?

Adquirir un coche nuevo puede resultar un dolor de cabeza, sobre todo si tenemos en cuenta la fuerte inversión que suele suponer. Además, en ocasiones las largas listas de espera hacen que el proceso se haga aún más pesado. Sin embargo, los fabricantes se enfrentan estas semanas a un problema causado por la llegada del nuevo nuevo ciclo de homologación de emisiones WLTP.

A partir del 1 de septiembre de este mismo año, todos los vehículos que se matriculen en nuestro país tendrán que estar homologados bajo la normativa WLTP, lo que hace que, en la actualidad, más de 100.000 vehículos nuevos, ya fabricados, busquen dueño con urgencia. Por tanto, la potencial clientela tiene ahora dos opciones que escoger: adquirir un vehículo de stock antes de septiembre o adquirir un vehículo de Km.0 a partir de septiembre.

¿Qué es más interesante? Si buscamos un vehículo ahora, tal vez sea interesante adquirir un vehículo de stock. Un coche de stock es un vehículo nuevo, ya fabricado, que ni siquiera está matriculado. Son vehículos pedidos por los concesionarios en base a las configuraciones más demandadas, intentando así acortar al máximo los tiempos de espera.

Por contra, un vehículo de Km.0 es un coche que ya ha sido matriculado, aunque aún no haya rodado por la carretera. Su valor, a efectos prácticos, es menor, porque ya ha sido matriculado y, por ende, su depreciación ya ha comenzado. Si no tienes prisa, a partir de septiembre podrás acceder a un mercado de Km.0 más abundante de lo normal, con descuentos que pueden suponer un 20 o un 30% del precio del mismo coche nuevo. Aunque si no quieres esperar tanto, aún estás a tiempo de estrenar coche nuevo antes de septiembre con descuentos que pueden suponer el 20% del precio.