Este mítico compacto con aroma deportivo y 136 CV es una oportunidad única

Un coche ágil de conducir, fácil de aparcar, eficiente en lo que a consumos se refiere y a un precio muy razonable. Son estándares que cuesta ver reunidos en un mismo vehículo en estos tiempos, pero que no es imposible. De esta forma, el Opel Astra es un buen ejemplo que combina todas esas propiedades, sobre todo gracias a la oferta que tiene disponible este mes de julio. Dicho esto, si eres un conductor muy práctico entonces estás ante un modelo que debes contemplar si piensas comprarte un coche más pronto que tarde. No te pierdas lo que te vamos a contar en las próximas líneas.

Dinámico en marcha

Su motor turbo de 1.2 litros con 136 CV de potencia y par motor máximo de 320 Nm hacen de esta versión del Opel Astra un compañero ideal tanto para el día a día en entornos urbanos como en desplazamientos relativamente largos por carretera. Además, no consume casi nada dado que homologa unos 4,8 litros por cada 100 kilómetros que recorre. Asimismo, se asocia a una caja de cambios manual de seis marchas. Es probable que estés con la mosca detrás de la oreja porque este motor fue uno de los afectados por los problemas de Stellantis con los PureTech, pero eso ya es cosa del pasado.

Todo ello le vale lucir en el parabrisas la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT), la cual te puede valer para entrar en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) según donde vivas y el horario de las restricciones.

Opel Astra | Opel

Práctico como pocos por dentro

El habitáculo del Opel Astra no tiene nada superfluo. Como dice Antonio Resines en el anuncio que estás pensando, tiene sólo lo que necesitas. Eso no quita que ofrezca elementos muy destacados y poco comunes como el gran panel que une el cuadro de instrumentos y la pantalla del sistema multimedia de tipo LCD - compatible con Android Auto y Apple CarPlay - y 10 pulgadas cada una. Asimismo, y esto lo vas a agradecer durante la marcha, tiene botones físicos en la zona que separa al conductor y el copiloto entre los que se incluyen el climatizador y el volumen. Pero eso no es todo, ni mucho menos.

Tampoco faltan otros elementos loables que podrás aprovechar en la conducción como el sistema de arranque y entrada sin llave, el de iluminación inteligente LED Intellilux con 168 LEDs, sistema de adelantamiento semiautomático, ventilación y masaje, calefacción, una serie de ayudas a la conducción que siempre se agradecen (lector de señales de tráfico, alerta de cambio involuntario de carril...) etc.

La oferta: disponible desde 20.900 €

Tras detallarte todo esto, poder hacer tuyo el Opel Astra a cambio de 20.900 € es una posibilidad muy interesante. Lo único es que tendrás que cumplir con las condiciones de financiación que te dicte la marca, pero por lo demás puedes dar por hecho que vas a acertar de pleno con la compra.