El coche que más portátiles puede cargar no es un Tesla

Hay muchas familias que se preguntan qué tipo de coches son ahora ideales para ellas. Hace no tanto, tenían la respuesta muy clara, los monovolúmenes. Pero han pasado a mejor vida. La mejor opción en estos momentos es buscar un SUV XXL que combine espacio de carga, comodidad entre asientos y equipamiento que haga la vida de los pasajeros más fácil y entretenida para trayectos sin sobresaltos. Uno de los coches que reúne todas estas cualidades es el Kia EV9.

Este modelo mide 5,015 metros de largo y 1,780 metros de alto, un tamaño que le permite ofrecer una versión de 6 asientos y otra de 7, así que no hay excusa para que alguien se quede atrás. Con todos los asientos montados, aún se extiende un generoso maletero de 333 litros, que supera los 1.000 litros con solo 5 asientos y alcanza los 2.318 litros si se abaten todos excepto los delanteros.

Que nada quede sin batería

Vamos, que se pueden llevar todos los trastos de camino a la playa, a las jornadas de camping o cargar una de esas inmensas compras que hacen las familias numerosas. Las facilidades también son tecnológicas. El Kia EV9 cuenta con varias tomas de carga de dispositivos junto a los asientos delanteros o en la parte trasera. Pero además añade una base de carga inalámbrica para los smartphones. Ninguna tablet ni ningún móvil va a quedar sin batería.

Aunque el coche ya va sobrado de pantallas. Tiene tres que se extienden en el salpicadero de manera consecutiva. Una central de 5,3 pulgadas que es flanqueada por otras dos pantallas de 12,3 pulgadas y que sirven tanto para mostrar el cuadro de mandos como para reproducir contenido multimedia. A los niños no les va a faltar entretenimiento en una de las pantallas grandes mientras puedes seguir el navegador en la pequeña.

Con el Kia EV9, la firma demuestra su poderío en tecnología eléctrica | Kia

Esto se debe a que Kia ha diseñado el coche pensando en que convivan al mismo tiempo tanto las necesidades de los niños como de los adultos. Igual que dispone de un sistema de asistencia durante el aparcamiento, también tiene una tecnología de iluminación envolvente con selección de color para crear atmosferas relajantes que hagan el viaje lo más pacífico posible… Y a dormir.

Motorización eléctrica

El Kia EV9 se puede comprar desde 75.160 euros (ayudas del Plan Moves y descuentos incluidos) y su motorización es 100% eléctrica con una potencia de 385 CV que permiten una aceleración de 0 a 100 en 5,3 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h. Este motor eléctrico es alimentado por una increíble batería de 505 kilómetros de autonomía, suficiente para viajar de Madrid a Lugo sin necesidad de parar a recargar.

Y si hace falta, tampoco va a tomar mucho tiempo porque con sus cargadores más potentes permite pasar del 10% al 80% de la batería en apenas 23 minutos. Con el objetivo de que las paradas no se alarguen demasiado y revolucionen a los niños que ya habían caído en el entretenimiento y la calma del Kia EV9.