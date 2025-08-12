Un SUV compacto automático que cuesta menos de 16.000 € es la ganga que estabas esperando

Como comprar un coche es la segunda inversión más importante que alguien puede hacer, muchos son los que optan por ser prácticos en su elección e intentan dar con un vehículo que responda fielmente a lo que necesita concretamente. El DSFK 500, que a lo mejor no lo conoces, es un modelo chino que se ajusta a la descripción que te acabamos de dar a pesar de no tener la popularidad de compatriotas como los BYD u otras marcas. Si además tienes un presupuesto muy ajustado, entonces no cabe duda de que debes tenerlo en cuenta como opción de compra con la oferta que tiene durante este mes de julio.

Espacioso y cómodo por dentro

Es un SUV compacto, pero no por ello deja de ser menos loable el gran espacio que ofrece el habitáculo del DSFK 500. Por lo tanto, gana muchos puntos si vas en familia o con los amigos de viaje. Más si cabe con los materiales que emplea para la tapicería de sus asientos: cuero Nappa. Un gran espacio que también ofrece en el maletero, con una capacidad de 463 litros que le sitúan entre los más grandes de su segmento. Lo cierto es que esta puede ser aún mayor con el asiento trasero abatible por partes que tiene.

En lo que respecta a su equipamiento, de serie incluye una pantalla táctil de 10,25 pulgadas para el sistema multimedia - el cual es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de 360 grados, bluetooth, Mirror Screen, USB, llantas de aleación ligera, cuatro elevalunas eléctricos, cierre con mando, ordenador de viaje, apoyabrazos central delantero y aire acondicionado, entre otros. Como detalle, tiene también un techo solar panorámico que permite sentir las buenas vibras de la naturaleza y los días soleados como merecen al conductor y a los pasajeros.

DFSK 500 | DFSK

Con transmisión automática

Que una versión de un coche en oferta cuente con una caja de cambios automática es una maravilla. El DSFK 500 así lo hace gracias con su cambio CVT asociado a su vez con un motor 1.5 litros de gasolina y 109 CV de potencia. Este bloque le permite llevar en el parabrisas la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT) y poder acceder a algunas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya instauradas en nuestro país. Asimismo, las cifras de consumo que homologa son contenidas relativamente, con unos 8,3 litros por cada 100 kilómetros recorridos.

La oferta: disponible desde 15.995 €

Sí, deja de frotarte los ojos. El DSFK 500 puede ser tuyo por esta cifra tan ridícula de 15.995 €. De todas formas, y como pasa siempre en las ofertas que os compartimos por aquí, tendrás que cumplir una serie de condiciones concretas impuestas por la marca y que podrás conocer en el concesionario. Aprovecha esta ganga antes de que sea demasiado tarde.